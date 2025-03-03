Bahçeli ile Demirtaş ne konuştu? İşte sürpriz telefon görüşmesinin detayları - Son Dakika
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Politika

Bahçeli ile Demirtaş ne konuştu? İşte sürpriz telefon görüşmesinin detayları

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İmralı heyetinde yer alan DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, ameliyat olan eşi Başak Demirtaş'ı hastanede ziyaret eden, HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'la MHP lideri Devlet Bahçeli arasındaki telefon görüşmesinin detaylarını anlattı. Önder, görüşmenin kendi telefonu üzerinden gerçekleştiğini söyledi.

03.03.2025 22:28
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İmralı'da PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşen heyet içerisinde yer alan DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Habertürk yayınına katılan Önder, ameliyat olan eşi Başak Demirtaş'ı özel izinle hastanede ziyaret eden, cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'la MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasındaki telefon görüşmesinin detaylarını anlattı.

ÖNDER, BAHÇELİ-DEMİRTAŞ GÖRÜŞMESİNİN DETAYLARINI ANLATTI

Önder, Bahçeli'nin kendisini aradığını görüşmenin bu şekilde gerçekleştiğini belirtti. Önder şunları söyledi: "Başak Hanım bir rahatsızlık geçirdi, ciddi bir rahatsızlıktı. Bir anlamda yaşamsal bir şeydi. Doktorlar ağır bir operasyona karar verdiler. Bütün mahkumlara tanınmış bir haktır. Bu çerçevede sayın Demirtaş'ın, başkanımızın, avukatları Adalet Bakanlığı'na müracaat ettiler. Ben ve Pervin Hanım sürecin hızlanması için devreye girdik. Sayın Cumhurbaşkanına arz edildi. Duyarlılık gösterdi. O gecenin sabahında 09.00 sularında sayın Demirtaş'ı ameliyatın yapılacağı hastanede hazır ettiler.

Ameliyat olana kadar eşi hanımefendiye moral verdi. Biz de Pervin hanımla ikisine moral verdik. Yüksek moralle ameliyata uğurladık. Doktorların hepsine teşekkür ediyorum. Hekimlerin ve o kattaki bütün personel seferber oldu. Hepsine Demirtaş ailesi ve bizler olarak teşekkür ediyoruz. Refakat eden güvenlik görevlileri çok zarif ve duyarlı davrandılar. Ameliyat başarıyla sonuçlandı. Ameliyat sonrası birkaç işlem daha yapılacak. İnanıyor ve güveniyoruz ki, Başak hanım tanıdığımız en güçlü kadın arkadaşlarımızdan, yoldaşlarımızdan birisidir. Bunu da göğüsleyecektir.

"BAHÇELİ BENİ ARADI, BAŞAK HANIM'A ŞİFALAR DİLEDİ"

O esnada sayın Bahçeli beni aradı. Sayın Demirtaş'ın eşinin yanına getirildiğini duymuş. Daha önce kendisi ameliyat olduğunda sayın Demirtaş ona bir geçmiş olsun mesajı benim üzerimden iletmişti. Hem kendi geçmiş olsun hem de Selahattin Başkan'ın dileklerini kendisine iletmiştik. Çok mutlu oldu, çok teşekkür etti. Duyunca aradı, çok içten bir kısa sohbet geçti, şifa diledi sayın Bahçeli. Benim telefonumu diafona aldık. Başak hanıma şifalar diledi.

"SELAHATTİN BEY'E İHTİYACI OLUP OLMADIĞINI SORDU"

Selahattin Bey'e bir ihtiyaç olup olmadığını sorma asaletini gösterdi. Tıbben ve hastane benzeri bir şey. İnşallah iyi günler güzel günler gelsin, sağlığınıza dikkat edin, dedi. Selahattin Bey de aynı şeyleri diledi. Ben ve Pervin hanım, avukatlarla birlikte Başak hanımın sonuçları gelene kadar bekledik. Akşam 10 sularında Selahattin Bey'i tekrar cezaevine uğurladık. Bu insani boyutta.

"GÜNDEM KONUŞULMADI"

Orada gündemi konuşmayı ne sayın Bahçeli tenezzül eder ne sayın Demirtaş. Sayın Demirtaş süreç başladığında beri cezaevinde ve dışarıda bu çizgideydi. İçimizde en tecrübeli yoldaşlarımızdan birisidir. Süreç boyunca sayın Cumhurbaşkanına, sayın Bahçeli'ye, partimize, Pervin hanım ve bana sürekli avukatları üzerinden öneri, not, uyarıları, dikkat etmemiz gereken şeyleri kendisinden aldık. Sayın Cumhurbaşkanı, sayın Bahçeli ve sayın Öcalan'a mesajları oldu. Onları ilettik, aktardık."

Bahçeli ile Demirtaş ne konuştu? İşte sürpriz telefon görüşmesinin detayları

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Son Dakika Politika Bahçeli ile Demirtaş ne konuştu? İşte sürpriz telefon görüşmesinin detayları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Eren Ataseyyar:
    Şu sandık önüme gelsin ülke kaosa sürüklenecek bile olsa akp oy vermem 152 133 Yanıtla
    124y7899:
    hiçbir şey olmaz akp yokken de bu ülke yoluna gayet devam etti 73 17
    Haydar Toy:
    isteseniz de istemeseniz de barış olacak 35 50
  • osman şahin:
    Sayın Demirtaş gerçek bir devlet adamıdır bu ülkenin Demirtaş’a ihtiyacı var barışa huzura güvene ihtiyaç var 167 107 Yanıtla
  • Bayram ÖZSOY:
    bahceli sehit ailelerine tazminat davası acacagız demistir. 108 88 Yanıtla
  • mert çelik:
    sehıt olanların aılesı dusuncelerını yazsın onlara neden mıkrofon uzatılmıyor 112 66 Yanıtla
  • Oooo:
    Ne kadar terörist varsa hepsi Sayın oldu çıktı! 104 35 Yanıtla
  • Alper Tunga:
    Kirli ittifak şer ittifakı demleniyorlar demedin mi? Ülkeyi kutuplaştır sonra sefasını sür. 23 bine insanlar geçinmeye çalışıyor. Asıl dert bu. Koyunlara selam olsun. 92 35 Yanıtla
  • İskender Sakallı:
    Bugün dünden daha kötüysen nedeni belli.. 91 21 Yanıtla
  • Aykut Kalkan:
    Hala mhp ve akp yi savunan var mı acaba nasil bir duygu acaba 43 26 Yanıtla
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