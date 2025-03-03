Bugün 12 ilde yağış bekleniyor - Son Dakika
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Bugün 12 ilde yağış bekleniyor

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Meteoroloji, Muş'tan Adana'ya kadar birçok ilde yağış ve kar yağışı beklendiğini duyurdu.

03.03.2025 08:42
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Muş, Bitlis, Bingöl, Van, Hakkari, Adıyaman, Diyarbakır, Siirt, Osmaniye, Kahramanmaraş, Ankara, Eskişehir'in güneyi ve Adana'nın kuzey çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz kıyıları, Karadeniz kıyıları, Manisa, Denizli, Ankara, Eskişehir'in güneyi, Adana'nın kuzey kesimleri, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adıyaman, Diyarbakır, Siirt çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

KAR YAĞIŞI SÜRECEK

MGM, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Karaman, Niğde, Kayseri, Sivas, Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yer yer kuvvetli kar yağışı beklendiğini bildirdi. Öte yandan, yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ile birlikte pus ve yer yer sis, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında ise çığ tehlikesi bulunuyor.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT

MGM, kuvvetli kar yağışı, kuvvetli rüzgar, çığ tehlikesi ve buzlanma olayının neden olabileceği olumsuzluklara karşı da vatandaşları uyardı.

3 BÜYÜKŞEHİRDE SON DURUM

Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 10, en düşük 3; İstanbul'da en yüksek 9, en düşük 6; İzmir'de en yüksek 15, en düşük 9 derece olacak.

Bugün 12 ilde yağış bekleniyor
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bugün 12 ilde yağış bekleniyor - Son Dakika

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