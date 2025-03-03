Mansur Yavaş masasındaki anketin sonuçlarını paylaştı - Son Dakika
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Politika

Mansur Yavaş masasındaki anketin sonuçlarını paylaştı

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ABB Başkanı Mansur Yavaş, CHP İl Danışma Kurulu toplantısında konuştu. İlçe belediyelerinin memnuniyet oranlarını ölçen bir anket yaptıran Yavaş, aynı zamanda olası bir Cumhurbaşkanlığı seçimi için de anket sonuçlarını paylaştı. Yavaş'ın masasındaki ankete göre; Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP'nin adayı yüzde 48 ile birinci olurken, AK Parti'nin adayı yüzde 37 ile ikinci sırada yer aldı.

03.03.2025 08:28  Güncelleme: 08:46
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ilçe belediye başkanlarının memnuniyet oranlarını ve seçim eğilimlerini içeren anket sonuçlarını paylaştı.

İLÇE İLÇE ANKET SONUÇLARI

Elmadağ'da memnuniyet oranı yüzde 75, CHP'ye oy verme eğilimi yüzde 46, AK Parti ise yüzde 29 olarak ölçüldü. Kalecik'te memnuniyet yüzde 80 iken CHP'nin oy oranı yüzde 33, AK Parti'nin yüzde 43 oldu. Şereflikoçhisar'da memnuniyet yüzde 87, CHP'ye destek yüzde 44, AK Parti'ye yüzde 26 olarak belirlendi.

Beypazarı'nda memnuniyet yüzde 84 seviyesine ulaşırken, CHP yüzde 36 ile ilk kez AK Parti'yi (yüzde 34) geçti. Güdül'de başarı oranı yüzde 77 olurken, CHP yüzde 35, AK Parti yüzde 38 seviyesinde. Nallıhan'da başarı oranı yüzde 91 olarak ölçülürken, CHP yüzde 44, AK Parti yüzde 31 seviyesinde. Ayaş'ta ise memnuniyet yüzde 70, CHP yüzde 35, AK Parti yüzde 38 oy oranına sahip.

CUMHURBAŞKANLIĞI ANKETİ

Ankara genelinde büyükşehir memnuniyet oranının yüzde 63 seviyesinde olduğunu belirten Yavaş, CHP'nin kent genelinde yüzde 40,8 oy oranına ulaştığını, AK Parti'nin ise yüzde 28'de kaldığını ifade etti. Olası bir Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP'nin adayı yüzde 48 ile birinci olurken, AK Parti'nin adayı yüzde 37 ile ikinci sırada yer aldı.

Mansur Yavaş masasındaki anketin sonuçlarını paylaştı

Cumhurbaşkanlığı Seçimi, Mansur Yavaş, AK Parti, Politika, 3-sayfa, Gündem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Mansur Yavaş masasındaki anketin sonuçlarını paylaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Kerim Cüceler:
    Anketlerde hep birincisiniz zaten iş seçime gelince adam nal toplatıyor 22 senedir. 99 57 Yanıtla
  • Vatan 06:
    Ankara'da yaptığın tek şey dalga dümen 74 79 Yanıtla
  • 78908900:
    Seçim gecesi ekranlarda "KAZANIYORUZ" diyerek yaygara yapmıştınız .Sonuç ? 66 47 Yanıtla
  • Ramadan Svs:
    kendilerini avutuyolaaaa sallamayın atmayın milleti jandirmayun 47 41 Yanıtla
    Batu Gun:
    daha konusamiyorsun 1 1
  • 9632584444:
    aramızda kalsın 20 yıldır anketlerde kazanıyoruz ???? 46 29 Yanıtla
  • Hakan1421:
    özel, İmamoğlu ve sen amma uzattınız ha, sonuçta her zaman ki gibi yine 2. olacaksınız 42 29 Yanıtla
  • Taner Avcı:
    avukat ağzı.çeneleriyle iş yapıyorlar.kim haklı ,kim haksız değil benim ne karım var ona bakıyorlar, 30 29 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Yat kalk seçim anket vs başka bir düşünce hareket bişey yok nabız yokluyor uyanıklar tabi kendilerince uyanıklar o ayrı 31 23 Yanıtla
  • Ahmet Çak:
    bakın bu fırıldak ömer birşeyler çeviriyor demedi demeyin ekoyla kanlı bıçaklı olacaklar kim kimi keser derseniz angara çağası ekoyu bir pırt esintisiyle boğar 17 8 Yanıtla
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