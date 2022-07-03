KSO Başkanı Kütükcü: "Konya, ilk 6 ayda 185 ülkeye ihracat yaptı" - Son Dakika
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KSO Başkanı Kütükcü: "Konya, ilk 6 ayda 185 ülkeye ihracat yaptı"

03.07.2022 12:22
KSO Başkanı Kütükcü: "Konya, ilk 6 ayda 185 ülkeye ihracat yaptı"

Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı Memiş Kütükcü, Konya'nın bu yılın ilk yarısında ihracatını yüzde 9,7 artırarak, 185 ülkeye 1 milyar 609 milyon dolar ihracat yaptığını, bu rakamın tüm zamanların en yüksek Ocak-Haziran dönemi ihracatı olduğunu söyledi.

Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı Memiş Kütükcü, Konya'nın bu yılın ilk yarısında ihracatını yüzde 9,7 artırarak, 185 ülkeye 1 milyar 609 milyon dolar ihracat yaptığını, bu rakamın tüm zamanların en yüksek Ocak-Haziran dönemi ihracatı olduğunu söyledi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından açıklanan ihracat rakamlarını değerlendiren KSO Başkanı Memiş Kütükcü, Konya'nın ihracatındaki yükseliş ivmesinin devam ettiğini belirtti. Başkan Kütükcü, "Konyalı sanayicilerimiz, bu yılın Ocak-Haziran döneminde şehrimizin ihracatını yüzde 9,7 artırarak 1 milyar 609 milyon 779 bin dolar ihracata ulaştırdı. Dönemsel bazda tüm zamanların en yüksek ihracatını gerçekleştiren ve bu gururu bizlere yaşatan tüm sanayicilerimizi ve çalışanlarını tebrik ediyorum. Bu rakamlar bize, şehrimizin 2022 yılının tamamında ihracatta yeni bir rekor kıracağını gösteriyor" dedi.

Konya ihracatında uzun süredir birinciliği göğüsleyen makine ve aksamları sektörünün bu yılın ilk yarısında da liderliği koruduğunu kaydeden Başkan Kütükcü, "Ocak-Haziran döneminde 377,2 milyon dolar ihracat yapan makine ve aksamları sektörümüzün ardından, ihracatımızın ikinci sırasında 340,7 milyon dolar ile otomotiv endüstrisi sektörümüz, üçüncü sırasında ise150,5 milyon dolar ile demir ve demir dışı metaller sektörümüz geliyor. İhracatımızın dördüncü sırasında ise 136 milyon 430 bin dolar ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörümüz yer aldı" şeklinde konuştu.

Memiş Kütükcü, Konyalı sanayicilerin ürettiği ürünlerin dünyanın hemen her yerinde kullanıldığını ifade ederek, bu yılın ilk yarısında Konya'dan 185 ülkeye ihracat gerçekleştirildiği bilgisini paylaştı. Yılın ilk yarısında en fazla ihracatın 124 milyon 926 bin dolar ile Irak'a yapıldığını kaydeden Kütükcü, "Konyalı sanayicilerimizin en fazla ihracat yaptığı ilk 10 ülke, sırasıyla Irak, Almanya, ABD, Rusya Federasyonu, İtalya, Mısır, Polonya, Cezayir, İsrail ve Romanya oldu" diye konuştu. - KONYA

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Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi KSO Başkanı Kütükcü: 'Konya, ilk 6 ayda 185 ülkeye ihracat yaptı' - Son Dakika

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