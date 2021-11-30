KTO Başkan Yardımcısı Hasan Köksal'dan güçlü ekonomi vurgusu Açıklaması

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Köksal, Türkiye ekonomisinin faiz ve döviz kuru gibi iki parametrenin kıskacına sıkıştırılamayacak kadar güçlü ve büyük bir ekonomi olduğunu söyledi.

Köksal, KTO Meclis Toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye'de son dönemde yaşanan döviz kuru hareketliliğine dikkati çekti.

Mevcut kur seviyesini sadece Merkez Bankasının uyguladığı para politikalarıyla izah edebilmenin mümkün olmadığını vurgulayan Köksal, şöyle konuştu:

"Türkiye ekonomisi faiz ve döviz kuru gibi iki parametrenin kıskacına sıkıştırılamayacak kadar güçlü ve büyük bir ekonomidir. Bizler Türkiye'nin potansiyeline güveniyoruz. Yatırım, üretim ve istihdam odaklı ekonomi modelini destekliyoruz. Dünya ihracatının yüzde 1'ine ulaştığımız, ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 90'ları geçtiği bu dönemde, gelişmeleri manidar, kur ataklarını manipülatif buluyoruz. Döviz kuru üzerinden, bağımsız dış politika ve kendi kendine yetebilen ülke olma gayretimizin cezalandırılmasına müsaade etmeyeceğiz."

Salgın sonrası en iyi çıkışı yapacak ülke olacaklarına inançlarının tam olduğunu vurgulayan Köksal, bu süreçte hükümet, özel sektör ve halk el ele vererek çalışmaları, iş dünyası olarak küresel fırsatlara odaklanmaları ve enerjilerini işlerine vermeleri gerektiğini kaydetti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) verilerine göre, Kayseri'nin yılın 10 aylık döneminde 2 milyar 915 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiğine dikkati çeken Köksal, bu rakamın 2020 yılında yaptıkları 2 milyar 625 milyon dolarlık ihracatı da geride bıraktığını anlattı.

Ülkeyi el birliğiyle kalkındıracaklarını kaydeden Köksal, "İnşallah önümüzdeki aylarda rekorlar kırmaya devam edeceğiz. Bu yılki 3,5 milyar dolarlık hedefimizi tutturacağımıza inanıyorum." dedi.