Kuantum Teknolojileri Ayna Komitesi Kuruldu - Son Dakika
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Ekonomi

Kuantum Teknolojileri Ayna Komitesi Kuruldu

Kuantum Teknolojileri Ayna Komitesi Kuruldu

TSE, Turkcell ve TÜBİTAK işbirliğiyle kuantum teknolojileri için ayna komitesi kurdu.

19.09.2024 10:48
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Türk Standardları Enstitüsü (TSE) çatısı altında, Turkcell ve TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (TÜBİTAK BİLGEM) işbirliğiyle Kuantum Teknolojileri Ayna Komitesi kuruldu.

Tukcell'den yapılan açıklamaya göre, kuantum teknolojileri alanında Türkiye'nin uluslararası standartlara uygun gelişimini sağlamak amacıyla önemli bir işbirliğine imza atıldı. Turkcell'in liderliğinde TSE çatısı altında TÜBİTAK BİLGEM işbirliğiyle kurulan Kuantum Teknolojileri Ayna Komitesi, kuantum teknolojilerinin Türkiye'de gelişimini destekleyecek ve küresel standartlara uygun olarak ulusal düzeyde uygulanabilirliğini sağlayacak.

Komite, Avrupa Elektronik Standardizasyon Komitesi (CEN-CENELEC), Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı ve Elektroteknik Komisyonu (ISO-IEC) çatısında gerçekleştirilen kuantum teknolojileri alanındaki çalışmaları da yakından takip ederek bu konuda Türkiye'de geliştirilecek yenilikçi teknolojiler için bir yol haritası oluşturulmasını hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Vehbi Çağrı Güngör, Türkiye'nin kuantum teknolojileri alanında uluslararası çapta söz sahibi olması gerektiğinin altını çizdi.

Güngör, ayna komitelerin, uluslararası standartların takip edilerek ulusal ihtiyaçlara göre uyarlanmasını ve yerel standartların oluşturulmasını amaçlayan uzman gruplar olarak görev yaptığını aktararak, "Türkiye'nin öncü kurumlarından TSE çatısı altında, TÜBİTAK BİLGEM işbirliğiyle kurduğumuz bu komite, üniversiteler, sanayi kuruluşları ve kamu kurumlarıyla yürüteceği çalışmalarla, ülkemizin kuantum teknolojileri alanında öncü bir rol üstlenmesini hedefliyor." ifadelerini kullandı.

Kuantum teknolojilerinin teknoloji dünyasının geleceğinde çok önemli bir yer tutacağı öngörüldüğünü vurgulayan, Güngör, yüksek hassasiyetli ölçümler, güvenli iletişim ve güçlü hesaplama kapasiteleri sunan kuantum teknolojisinin, birçok sektörde ezberleri bozacağını bildiklerini bildirdi.

Türkiye'nin sahip olduğu bilgi birikimi ve mühendislik yeteneğiyle, yerli ve milli kuantum teknolojilerinin geliştirmesini öncelikli hedefleri olarak gördüklerini belirten Güngör, şunları kaydetti:

"Bu doğrultuda, Türkiye'nin küresel pazarlarda rekabet gücünün artması ve kuantum teknolojilerinin sunduğu yenilikçi çözümlerle geleceğe hazırlanmasını milli bir mesele olarak ele alıyoruz. Turkcell olarak liderliğini üstlendiğimiz bu önemli girişim, Türkiye'nin teknolojik gelişiminde bir dönüm noktası olma niteliği taşıyor. Bu alandaki yatırımlarımızın yanı sıra şimdi de farklı stratejik kurumlarla işbirliklerini sürdürerek, ülkemiz için katma değer üreteceğimiz için büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz."

"Türkiye'nin kuantum teknolojilerinde öncü bir rol üstleneceğine inanıyoruz"

TÜBİTAK BİLGEM Başkan Danışmanı Atilla Hasekioğlu, "Ayna komitenin kurulmasına Turkcell ile birlikte öncülük eden TÜBİTAK BİLGEM olarak, Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü (UEKAE) çatısı altında sahip olduğumuz derin uzmanlığı, ulusal ve uluslararası düzeydeki standartların oluşturulmasına katkılar sunarak harmanlayacağız. Bu işbirliğiyle Türkiye'nin kuantum teknolojilerinde öncü bir rol üstleneceğine ve uluslararası arenada daha güçlü bir ses olacağına inanıyoruz." yorumunda bulundu.

TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin de, TSE'nin, ayna komitelerinin, Türkiye'deki standardizasyon çalışmalarının uluslararası arenada güçlü bir şekilde temsil edilmesini sağladığına dikkati çekti.

Şahin, "Şu an 150'den fazla konuda çalışmalarını sürdüren TSE ayna komiteleri, ulusal çıkarlarımızı korumak ve uluslararası standardizasyon süreçlerinde etkili bir şekilde yer almak adına kritik bir rol üstleniyor. Turkcell ve TÜBİTAK BİLGEM işbirliğiyle bunlara ilave ettiğimiz Kuantum Teknolojileri Ayna Komitesi'nin de yenilikçi teknolojilerle ilgili standartların oluşturulmasına katkı sağlamasını hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Teknoloji, Turkcell, Ekonomi, Tübitak, Türkiye, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kuantum Teknolojileri Ayna Komitesi Kuruldu - Son Dakika

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