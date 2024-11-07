Küçük Atölyelere Dünya Fiyatından Altın Kota İmkanı

Ekonomi

İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, "Yetki Belgesi" olan perakendecilerin ardından "Kapasite Raporu" bulunan küçük atölyeci ve üreticilere dünya fiyatlarında kota imkanı verildiğini bildirdi.

İKO Başkanı Mustafa Atayık, AA muhabirine, uygulanan makro ekonomik tedbirler ve sıkı para politikalarından sektörün de etkilendiğini söyledi.

Bölgedeki savaşlar, yüksek faiz ve 1 yılı aşkın bir zamandır uygulanan altındaki kota kısıtlamasının sektördeki her biriminde sıkıntılar oluşmasına neden olduğunu belirten Atayık, "Ne yazık ki söz konusu sıkıntılar, zorluklar sektörde üretim ve istihdamda önemli kayıplara neden oluyor. Biz, sektörün STK'ları olarak sektörde yaşanan gelişmeleri Ankara'da ilgili bakanlarımız ve bürokratlarımıza sürekli aktarıyor ve ihtiyaç halinde istişarelerde bulunuyoruz. Hükümet yetkilileri, bizi dikkatle dinliyor ve taleplerimize her zaman olumlu yaklaşımlarda bulunuyor." diye konuştu.

Atayık, yaşanan söz konusu sıkıntıların geçici olduğuna ve yakın bir zaman içerisinde bunların gündemden kalkacağına inandıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Kota uygulamasıyla bugün sektörümüzün binbir emek ve çalışmayla kazandığı müşterileri başka ülkelere yöneliyor. Kota nedeniyle firmalarımız ve atölyecilerimiz, ham madde olarak kullandığı altını kilogram başına dünya ons fiyatlarından 3-4 bin dolar daha fazla ödeyerek almak zorunda kalıyor."

"Meslektaşlarımız için bir nebze de olsa can suyu sağlayacak"

Atayık, Kapasite Raporları baz alınarak kota tanımlanması önerisini Hazine ve Maliye Bakanlığına ilettiklerini belirterek, ihracatçı firmalara ve yetki belgesine sahip perakende kuyum ticareti yapan mağaza sahibi firmalara bu imkanın tanınmasının yeterli olmadığını, üretici firmaların da bu kapsamda değerlendirilmeleri için sahip oldukları Kapasite Raporları baz alınarak kota tanımlanması önerilerini sunduklarını kaydetti.

Kapasite Raporu olan atölyelere dünya fiyatlarından altın sağlanması yönünde kota verilmesi taleplerinin önemli bir karşılık bulduğunu vurgulayan Atayık, "İKO olarak atölyecilerimize de kota açılması için nisandan beri bu konuda çok yoğun bir çalışma yürüttük. Tüm kamuoyuna Yetki Belgesi olan perakende meslektaşlarımızın ardından Kapasite Raporu bulunan tüm küçük atölyeci ve üreticilerimize de dünya fiyatlarında kota imkanı verildiği müjdesini paylaşmak istiyorum. Ankara'dan aldığımız bu haber özellikle son aylarda çok zor günler geçiren, gelecek endişesi taşıyan meslektaşlarımız için bir nebze de olsa can suyu ve nefes alma imkanı sağlayacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Dünya fiyatlarından altın temini

Atayık, söz konusu yeni düzenlemeyle üretimlerinde kullanmak üzere tüm kuyumcu meslek, ticaret ve sanayi odalarından Kapasite Raporu alan tüm atölyelerin, Ziraat ve Vakıf Katılım bankalarından dünya fiyatlarından altın temin edebileceğini dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kapasite Raporu bulunan atölyecilerimize verilen bu kota desteğini çok önemli bulduğumuzu ve bu talebimizin yasallaşmasında emeği bulunan Hazine ve Maliye Bakanlığı ve ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımıza sektörümüz adına çok teşekkür ediyoruz. Unutulmamalı ki bu adımı çok önemli buluyoruz ancak bunun geçici, pansuman bir çözüm olduğunu da belirtmemiz gerekiyor. Sektörümüzü rahatlatacak, asıl önemli çözümün altın kotasındaki tüm kısıtlamaların gündemimizden ve ortadan kaldırılması olduğunu özellikle dile getirmemiz gerekiyor."