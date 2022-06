Küçük bir atölyeden dünyaya makine satar hale geldiler

Bursa'da 1976'dan bu yana üretim yapan makine firması; ahşap işleme makinelerini 30 ülkeye ihraç ediyor

Necmettin Mızrak, Fahrettin Mızrak, Mehmet Mızrak kardeşlerin Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Beşyol'da açtığı küçük bir dükkan bugünlerin temelini attı. İlk zamanlarda planya makinesi üretimiyle başlayan firmanın serüveni, zamanla müşterilerden gelen geri bildirimler ve isteklerle yeni makinelerin üretimiyle devam etti.

Mızrak Makine Endüstri Mühendisi Ömer Mızrak, Mızrak Makine'nin kuruluş hikayesini anlatmaya şu sözlerle devam etti, "Artan talep ve üretim hacmiyle birlikte Osmangazi ilçesine bağlı Küçükbalıklı Mahallesi'nde daha büyük bir yerde faaliyetlerine devam ederken; 2004-2005 yılında ürettiğimiz Çizicili Yatar Daire Makinası üreterek piyasaya sürdük. Kenar bantlama makinesinin de Ar-Ge çalışmalarıyla beraber büyük sıçrama yaşadık. Bugün Organize Sanayi Bölgesi'nde 20 bin metrekare kapalı alana sahip fabrikamızda üretimimizi sürdürüyoruz. Mevcut yerimiz şu anda ihtiyaçlarımızı karşılayamaz hale geldi bu konuda da yeni bir yatırımımız olacak." ifadelerini kullandı.

"120 personelimiz, 5 mühendisimiz, Ar-Ge çalışanlarımız ile birlikte başta Ortadoğu ülkeleri olmak üzere 30 ülkeye ihracatımızı gerçekleştiriyoruz. Pandemiyle toplam ihracatımızın yüzde 15'ini Avrupa ülkeleri oluşturuyor" diyen Ömer Mızrak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Makinelerimizin kullanım alanları büyük ölçüde ahşap üzerine; alimunyum, demir kesmek isteyen gönyesi daha sağlam makine talepleri olduğunda da özel bir üretim gerçekleştiriyoruz. Mızrak Makine olarak hayatın her yerindeyiz. Ev ve işyerlerinde, hastanelerde hayatın her alanında kullanılan dolapların, mobilyaların, ahşabın olduğu her alandayız. Ahşabın ham halinden kesilip nihai ürün elde edilmesini sağlayan makineleri bizler üretiyoruz. Ahşap, tahta, mdf, suntayı gördüğünüz her yerde Mızrak Makine'nin imzası mutlaka vardır. Bursa Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan fabrikamız ana üretim merkezimiz olmakla birlikte Talaşlı İmalat alanında Osmangazi'de Küçükbalıklı Mahallesi'ndeki yerimizde faaliyetlerimiz sürüyor. İstanbul Ümraniye, İstanbul Başakşehir ve İzmir Gaziemir'de 3 şubemiz yer alıyor. Fabrikamızda üretilen ürünler bu 3 noktada fabrika satış mağazası konseptiyle hizmet veriyor. Ayrıca Türkiye'nin 15 noktasında ürünlerimizin satışını gerçekleştiren Mızrak Makine'nin distribütörlüğünü üstlenen bayiler yer alıyor" dedi. - BURSA