Küçük Ev Aletlerinde Büyüme - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Küçük Ev Aletlerinde Büyüme

KESİD'in araştırmasına göre, tüketiciler işlevselliği öncelikli olarak değerlendiriyor.

10.12.2024 18:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küçük Ev Aletleri Sanayici ve İhracatçıları Derneği (KESİD) araştırmasına göre, tüketiciler ürün seçiminde fiyattan çok işlevselliğe bakarken satın alma kararlarında insan etkileşimi öne çıkıyor.

KESİD'den yapılan açıklamaya göre Türkiye'de ev elektroniği sektörünün talep dinamiklerini takip etmek amacıyla mevcut ürün sahipliğini, memnuniyet seviyesini ve tüketicinin satın alma niyetli olduğu ürün gruplarını tespit ederek sektörün geleceğine dair öngörüde bulunmak amacıyla bir araştırma gerçekleştirdi. Dernek adına Research İstanbul tarafından yapılan araştırmanın sonuçları, düzenlenen toplantıyla kamuoyu ile paylaşıldı.

Toplantıya KESİD Onursal Başkanı Bülent Durlanık, KESİD Yönetim Kurulu Başkanı Senur Akın Biçer ile yönetim kurulu üyeleri Murat Kolbaşı, Mustafa Hacısalihoğlu, Rahmi Korkmaz ve Emre Gürsel katıldı.

KESİD Başkanı Senur Akın Biçer, burada yaptığı konuşmada tüketici teknolojisi pazarında en fazla büyümenin küçük ev aletleri kategorisinde gerçekleştiğini kaydetti. Tüketicinin daha bilinçli hale gelmesi, şirketlerin AR- GE faaliyetlerine verdiği önemin artması, sektördeki kalite yarışı ve rekabet ortamının sektörü büyüttüğünü vurgulayan Biçer, "Akıllı teknolojilerin entegrasyonu, çevre dostu ürün geliştirme ve e-ticaretin büyümesinin, sektörü şekillendirecek anahtar faktörler olacağını düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Biçer, şehirlerdeki yoğun yaşam tarzının, zamanı etkin kullanma ihtiyacını artırarak konutlarda otomatik ve çok fonksiyonlu ev aletlerine olan talebi güçlendirdiğini de ifade ederek, "Özellikle metropollerde, daha küçük yaşam alanları için tasarlanmış, yerden tasarruf sağlayan cihazlar popüler hale gelmiş bulunuyor. Çok işlevli ve kompakt ev aletlerine yönelimde artış gözleniyor. Kombine çamaşır ve kurutma makineleri, mikrodalga ve mini fırınlar, çok amaçlı elektrikli süpürgeleri gibi ürünler öne çıkıyor." ifadelerini kullandı.

En fazla büyüme küçük ev aletleri kategorisinde

KESİD açıklamasına göre, araştırma, Türkiye'nin 12 temsili bölgesinde, 18 yaş üzeri 1521 katılımcının çevrim içi anket şeklinde katılmasıyla tamamlandı.

Araştırmaya göre, 2022-2023 yıllarında yüzde 107 büyüyen tüketici teknolojisi pazarında en fazla büyüme yüzde 155 ile küçük ev aletleri kategorisinde gerçekleşti. Kovid-19 salgını sonrasındaki döneme bakıldığında zaten yükselişte olan çevrim içi ve çok kanallı (multi channel) alışveriş trendinde yükseliş sürdü. Mobil ödeme imkanları, yüksek değerli yatırımlar, kampanya ve indirimler, teslimat ve kurulum hizmetlerindeki önemli gelişmelerle büyüyen ve kolaylaşan e-ticaret, geçen yıl 2022'ye göre yüzde 115'lik artışla 1,85 trilyon TL'lik büyüklüğe ulaştı ve genel ticaret hacmi içindeki payı yüzde 20'lere ulaştı.

KESİD araştırmasında tüketicilerin çoğunun halihazırda sahip olduğu, temel ihtiyaçları karşılayan ve her evde bulunması gereken ürünler olarak nitelendirilen saç kurutma makinesi, tost makinesi, blender/mikser, akıllı TV ve Türk kahvesi makinesi gibi ürünlerin pazarda uzun süreli talep görmeye devam edeceği de öngörüldü. Ayrıca robot süpürge, dikey süpürge, airfryer ve çamaşır kurutma makinesi gibi yenilikçi ürünlerin henüz tüm hanelerde yerini bulmasa da tüketicilerin büyük ilgisiyle karşılaştığı ortaya konulan araştırmada, bu ürünlerin kullanım faydaları keşfedildikçe daha geniş bir kitleye ulaşma potansiyeli taşıdığı için gelecek vaat eden kategoriler arasında olduğu belirtildi.

Araştırmada, yakın geçmişte potansiyel vadeden ürünler arasında yer alan su arıtma cihazının son yıllarda özellikle su fiyatlarındaki artış ve sağlık endişeleri sebebiyle yaygınlaştığı göz önüne alındığında tüketicinin algısında demirbaş ürün kategorisine yaklaşmış olması kayda değer bir bulgu olarak görüldü.

Kaynak: AA

Teknoloji, istanbul, Ekonomi, Türkiye, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Küçük Ev Aletlerinde Büyüme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Suriye’nin yeni yönetimine çağrı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye'nin yeni yönetimine çağrı
18:34 Esad’la ilgili “Türkiye“ iddiasına Dışişleri’nden yalanlama Esad'la ilgili "Türkiye" iddiasına Dışişleri'nden yalanlama
18:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye’nin bölünmesine izin vermeyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'nin bölünmesine izin vermeyiz
18:04 Bir grup terörist, Suriye Milli Ordusu bayrağı altında Suriye devletine katılacaklarını duyurdu Bir grup terörist, Suriye Milli Ordusu bayrağı altında Suriye devletine katılacaklarını duyurdu
16:05 Asgari ücret maratonu başladı İşte 2. toplantı tarihi Asgari ücret maratonu başladı! İşte 2. toplantı tarihi
01:51 Suriyeli ünlü ismin cesedi Sednaya Hapishanesi’nde bulundu Suriyeli ünlü ismin cesedi Sednaya Hapishanesi'nde bulundu
01:27 Sağlıkta istihdam kararı 26 binin üzerinde personel alınacak Sağlıkta istihdam kararı! 26 binin üzerinde personel alınacak
01:18 Hakan Fidan, ABD’li mevkidaşı ile Suriye’yi görüştü Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı ile Suriye'yi görüştü
01:15 ABD’den, Suriye topraklarını işgal eden İsrail ile ilgili dikkat çeken açıklama ABD'den, Suriye topraklarını işgal eden İsrail ile ilgili dikkat çeken açıklama
01:09 Rötarlı uçuslarda yeni dönem Yolcuya tazminat ödeyecekler Rötarlı uçuslarda yeni dönem! Yolcuya tazminat ödeyecekler
00:37 ABD: Suriye halkı Esad’ı ülkeye geri getirip yargılamak istiyor ABD: Suriye halkı Esad'ı ülkeye geri getirip yargılamak istiyor
00:28 Esad’ın zindanından kan donduran bir haber daha: Asitle eritilen cesetler bulundu Esad'ın zindanından kan donduran bir haber daha: Asitle eritilen cesetler bulundu
00:14 Esad’ın vahşi işkenceleri Türk vatandaşını bu hale getirdi Esad'ın vahşi işkenceleri Türk vatandaşını bu hale getirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2024 19:13:56. #1.11#
SON DAKİKA: Küçük Ev Aletlerinde Büyüme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.