Küçük Ev Aletlerinde Büyüme

Ekonomi

Küçük Ev Aletleri Sanayici ve İhracatçıları Derneği (KESİD) araştırmasına göre, tüketiciler ürün seçiminde fiyattan çok işlevselliğe bakarken satın alma kararlarında insan etkileşimi öne çıkıyor.

KESİD'den yapılan açıklamaya göre Türkiye'de ev elektroniği sektörünün talep dinamiklerini takip etmek amacıyla mevcut ürün sahipliğini, memnuniyet seviyesini ve tüketicinin satın alma niyetli olduğu ürün gruplarını tespit ederek sektörün geleceğine dair öngörüde bulunmak amacıyla bir araştırma gerçekleştirdi. Dernek adına Research İstanbul tarafından yapılan araştırmanın sonuçları, düzenlenen toplantıyla kamuoyu ile paylaşıldı.

Toplantıya KESİD Onursal Başkanı Bülent Durlanık, KESİD Yönetim Kurulu Başkanı Senur Akın Biçer ile yönetim kurulu üyeleri Murat Kolbaşı, Mustafa Hacısalihoğlu, Rahmi Korkmaz ve Emre Gürsel katıldı.

KESİD Başkanı Senur Akın Biçer, burada yaptığı konuşmada tüketici teknolojisi pazarında en fazla büyümenin küçük ev aletleri kategorisinde gerçekleştiğini kaydetti. Tüketicinin daha bilinçli hale gelmesi, şirketlerin AR- GE faaliyetlerine verdiği önemin artması, sektördeki kalite yarışı ve rekabet ortamının sektörü büyüttüğünü vurgulayan Biçer, "Akıllı teknolojilerin entegrasyonu, çevre dostu ürün geliştirme ve e-ticaretin büyümesinin, sektörü şekillendirecek anahtar faktörler olacağını düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Biçer, şehirlerdeki yoğun yaşam tarzının, zamanı etkin kullanma ihtiyacını artırarak konutlarda otomatik ve çok fonksiyonlu ev aletlerine olan talebi güçlendirdiğini de ifade ederek, "Özellikle metropollerde, daha küçük yaşam alanları için tasarlanmış, yerden tasarruf sağlayan cihazlar popüler hale gelmiş bulunuyor. Çok işlevli ve kompakt ev aletlerine yönelimde artış gözleniyor. Kombine çamaşır ve kurutma makineleri, mikrodalga ve mini fırınlar, çok amaçlı elektrikli süpürgeleri gibi ürünler öne çıkıyor." ifadelerini kullandı.

En fazla büyüme küçük ev aletleri kategorisinde

KESİD açıklamasına göre, araştırma, Türkiye'nin 12 temsili bölgesinde, 18 yaş üzeri 1521 katılımcının çevrim içi anket şeklinde katılmasıyla tamamlandı.

Araştırmaya göre, 2022-2023 yıllarında yüzde 107 büyüyen tüketici teknolojisi pazarında en fazla büyüme yüzde 155 ile küçük ev aletleri kategorisinde gerçekleşti. Kovid-19 salgını sonrasındaki döneme bakıldığında zaten yükselişte olan çevrim içi ve çok kanallı (multi channel) alışveriş trendinde yükseliş sürdü. Mobil ödeme imkanları, yüksek değerli yatırımlar, kampanya ve indirimler, teslimat ve kurulum hizmetlerindeki önemli gelişmelerle büyüyen ve kolaylaşan e-ticaret, geçen yıl 2022'ye göre yüzde 115'lik artışla 1,85 trilyon TL'lik büyüklüğe ulaştı ve genel ticaret hacmi içindeki payı yüzde 20'lere ulaştı.

KESİD araştırmasında tüketicilerin çoğunun halihazırda sahip olduğu, temel ihtiyaçları karşılayan ve her evde bulunması gereken ürünler olarak nitelendirilen saç kurutma makinesi, tost makinesi, blender/mikser, akıllı TV ve Türk kahvesi makinesi gibi ürünlerin pazarda uzun süreli talep görmeye devam edeceği de öngörüldü. Ayrıca robot süpürge, dikey süpürge, airfryer ve çamaşır kurutma makinesi gibi yenilikçi ürünlerin henüz tüm hanelerde yerini bulmasa da tüketicilerin büyük ilgisiyle karşılaştığı ortaya konulan araştırmada, bu ürünlerin kullanım faydaları keşfedildikçe daha geniş bir kitleye ulaşma potansiyeli taşıdığı için gelecek vaat eden kategoriler arasında olduğu belirtildi.

Araştırmada, yakın geçmişte potansiyel vadeden ürünler arasında yer alan su arıtma cihazının son yıllarda özellikle su fiyatlarındaki artış ve sağlık endişeleri sebebiyle yaygınlaştığı göz önüne alındığında tüketicinin algısında demirbaş ürün kategorisine yaklaşmış olması kayda değer bir bulgu olarak görüldü.