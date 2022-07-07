Küçükbaş hayvan ıslahında tarihi bir gün - Son Dakika
Üye Girişi

Küçükbaş hayvan ıslahında tarihi bir gün

07.07.2022 08:20
Küçükbaş hayvan ıslahında tarihi bir gün

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğünde "Koyun ve Keçi Türü Hayvanlarda Ulusal Islah Programının Hazırlanması ve Yürütülmesine Dair Protokol" imzalandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğünde "Koyun ve Keçi Türü Hayvanlarda Ulusal Islah Programının Hazırlanması ve Yürütülmesine Dair Protokol" imzalandı.

Protokol, Hayvancılık (HAYGEM) Genel Müdürü Salih Çelik, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar (TAGEM) Genel Müdürü Dr. Metin Türker ve Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik tarafından imza altına alındı.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, yaptığı açıklamada imzalanan protokole ilişkin olarak "Yeni protokol küçükbaş hayvan ıslahının dönüm noktası olacaktır. Yerli koyun ve keçi ırklarımızın ıslah çalışmaları Bakanlığımızın iki ayrı Genel Müdürlüğünde yürütülüyordu. TAGEM, Üniversitelerimiz ve Birliklerimizin de içinde yer aldığı Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Ülkesel Projesini, HAYGEM ise Merkez Birliğimiz ile yaptığı protokol kapsamında soykütüğü programını yürütmekteydi. Şimdi yeni protokol ile bu iki ayrı ıslah çalışması tek çatı altında birleştirilerek bir bütünlük sağlanmış oldu. Birliklerimiz ve yetiştiricilerimizin de talepleri bu yöndeydi. Dolayısıyla sektör olarak Bakanlığımızca atılan bu adımdan büyük memnuniyet duyuyoruz" dedi.

Genel Başkan Çelik, imzalanan protokolün tarihi bir günün başlangıcı olduğuna dikkat çekerek "Bakanlığımız ile el ele vermek suretiyle yerli ırklarımızın et, süt yapağı gibi verimlerini ıslah çalışmalarıyla yükseltmenin yolunu sonuna kadar açacak bu protokolü tarihi bir günün başlangıcı olarak görüyoruz. Ülkemiz hayvancılığına ve yetiştiricilerimize hayırlı olması temennilerimizle birlikte Bakanımız Sayın Prof.Dr. Vahit Kirişci'nin nezdinde protokole imza koyan Genel Müdürlerimize sektörümüz adına teşekkür ediyoruz" ifadesini kullandı.

Çelik, protokol ile ıslahta yeni bir sayfa açılacağına işaret ederek "Temel amacımız ülkemizin ihtiyacı olan yüksek vasıflı damızlık koç ve tekeleri yetiştirmektir. Bunun da yolu ıslah çalışmalarından geçmektedir. Bu açıdan baktığımızda ıslah çalışmalarının bir elden yürümesi adına bu protokolü fazlasıyla önemsiyoruz. Adeta küçükbaş hayvan ıslahında yeni bir sayfa açılmıştır. İnşallah önümüzdeki yıllarda ülkemizin ihtiyacını karşılamanın yanında uluslararası alanda da kabul görecek damızlık belgeli koç ve tekeleri yetiştirerek yurt dışına ihraç eden bir ülke konumuna geliriz. Bunu da başaracak gücümüz ve potansiyelimiz mevcuttur" değerlendirmesini yaptı.

Genel Başkan Çelik, yayımlanacak olan 2022 Yılı Tarımsal Desteklemeler Kararnamesinde yetiştiricileri tatmin edecek şekilde destekleme miktarının yer almasının ıslahtaki başarıya olumlu yansıyacağını ifade ederek açıklamasını sonlandırdı. - ANKARA

YORUMLAR
500
Dünya Çikolata Günü: Tatlı düşkünlüğünüz insanlara ve gezegene zarar veriyor mu? Dünya Çikolata Günü: Tatlı düşkünlüğünüz insanlara ve gezegene zarar veriyor mu? Meksika Devlet Başkanı Obrador, ABD Başkanı Biden ile düzensiz göç sorununu konuşacak Meksika Devlet Başkanı Obrador, ABD Başkanı Biden ile düzensiz göç sorununu konuşacak
Kaynak: İHA

Togo Cumhuriyeti, Salih Çelik, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Küçükbaş hayvan ıslahında tarihi bir gün - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:59 81 yaşındaki kadın, kızı tarafından boğazı kesilerek öldürüldü
00:42 Ekipler tarafından durdurulan araç sürücüsünün ehliyeti, ölü bir kişinin üzerine kayıtlı çıktı
00:34 Perinçek'ten çok konuşulacak "NATO" çıkışı: Çıkarsak 2 ürünün fiyatı düşer
00:07 Konya'daki doktor cinayetiyle ilgili hükümeti eleştiren Kılıçdaroğlu'na Bakan Koca'dan yanıt: Biraz da olsa üzgün görünemez miydiniz?
23:47 Her şey sokak ortasında oldu! Tartışma yaşadığı adamın boğazını falçatayla kesti
23:46 Kılıçdaroğlu, Konya'daki doktor cinayetinde bireysel silahlanmayla ilgili kritik mesajlar verdi: Bunun bir bedeli var
23:23 Konya'da silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren doktor Ekrem Karakaya'nın cenazesi memleketi Kayseri'ye uğurlandı
22:15 İngiltere'de yaşanan peş peşe istifalar sonrası Boris Johnson'dan açıklama: Görevime devam edeceğim
22:12 Wimbledon tenis turnuvasında, ibadet için ayrılan odada cinsel ilişkiye giriyorlar
21:20 Takımdan ayrılma istediği yönetimi kızdırmıştı! Sacha Boey'den yeni hamle geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2022 08:28:29. #1.11#
SON DAKİKA: Küçükbaş hayvan ıslahında tarihi bir gün - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement