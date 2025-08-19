KUGİAD Genel Kurulunda Aras Öztaş Başkan Seçildi

Kuşadası Genç İş İnsanları Derneği'nin (KUGİAD) yapılan genel kurulunda Aras Öztaş başkanlığa seçildi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in de kurucu üyesi olduğu, KUGİAD'ın genel kurulu kentteki 5 yıldızlı bir otelde yapıldı. Genel Kurulda, KUGİAD'ın 11'inci dönem başkanlığına oy birliği ile Aras Öztaş seçildi. Aras Öztaş açıklamasında, "Yeni dönemin hayırlı olmasını diliyor, tüm yönetim kurulu üyelerimize başarılar temenni ediyorum. 10'uncu dönem Başkanımız Haşmet Boğalı'ya ve eski yönetim kurulumuza da derneğimize kattıkları değerli emekleri için sonsuz şükranlarımızı sunarız" diye konuştu.

KUGİAD'ın yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: Başkan: Aras Öztaş, Başkan Yardımcısı Özlem Sabancı Ermutlu ve Rena Çukurova, Genel Sekreter Damla Kurt Erzadeoğlu, Sayman Özenç Kayalı, Koordinatör İsmail Enver Tütüncü - AYDIN