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Kulis haber: Erdoğan asgari ücretin 4 bin liranın altına düşmemesini istedi - Son Dakika

Kulis haber: Erdoğan asgari ücretin 4 bin liranın altına düşmemesini istedi

06.12.2021 09:03

7 milyondan fazla çalışanın gözü kulağı asgari ücrete yapılacak zamma çevrilmiş durumda. Herkes 2022 yılı asgari ücretinin ne kadar olacağını merak ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde yapılan AK Parti MYK toplantısında verdiği talimat kulislere sızdı. İddialara göre Erdoğan'ın asgari ücretin 4 bin liranın altına düşürülmemesini istediği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında, grup başkanvekillerinden "muhalefetin, partiye yönelik tutumları ile ilgili sessiz kalmamalarını istediği" belirtildi. Öte yandan Erdoğan'ın asgari ücretin 4 bin liranın altına düşürülmemesini istediği ifade edildi.

"ASGARİ ÜCRET 4 BİN TL'NİN ALTINDA OLMASIN"

Cumhuriyet'in haberine göre, Erdoğan'ın başkanlığında toplanan son AK Parti MYK toplantısının ana gündem maddesi asgari ücret ve sağlık çalışanlarının maaşlarına yapılacak düzenlemeler oldu. Erdoğan'ın toplantıda, "asgari ücretin 4 bin TL'nin altına düşürülmemesini istediği" belirtilirken, toplantıda dikkat çeken bir başka ayrıntı yer aldı.

MUHALEFETE KARŞI SESSİZ KALMAYIN

Erdoğan, grup başkanvekillerinden "muhalefete karşı sessiz kalmamalarını" istedi. Başta CHP olmak üzere muhalefet partilerinden hem AK Parti'ye hem hükümete hem de "şahsına yönelik sert eleştirilerin" geldiğini belirten Erdoğan'ın, grup başkanvekillerinden de "aynı sertlikte karşılık vermelerini istediği" belirtiliyor. Erdoğan'ın ayrıca grup başkanvekillerinden "iktidarın icraatlarını Meclis'te etkin bir dille anlatmalarını istediği" de ifade ediliyor.

Kulis haber: Erdoğan asgari ücretin 4 bin liranın altına düşmemesini istedi

Merkez Yürütme Kurulu, Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, AK Parti, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kulis haber: Erdoğan asgari ücretin 4 bin liranın altına düşmemesini istedi - Son Dakika Ekonomi


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