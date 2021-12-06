Kulis haber: Erdoğan asgari ücretin 4 bin liranın altına düşmemesini istedi

Dünyanın gözü bu İHA'da! Eşi benzeri olmayan uçak, ABD savaş gemisine konuşlandırıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında, grup başkanvekillerinden "muhalefetin, partiye yönelik tutumları ile ilgili sessiz kalmamalarını istediği" belirtildi. Öte yandan Erdoğan'ın asgari ücretin 4 bin liranın altına düşürülmemesini istediği ifade edildi.

"ASGARİ ÜCRET 4 BİN TL'NİN ALTINDA OLMASIN"

Cumhuriyet'in haberine göre, Erdoğan'ın başkanlığında toplanan son AK Parti MYK toplantısının ana gündem maddesi asgari ücret ve sağlık çalışanlarının maaşlarına yapılacak düzenlemeler oldu. Erdoğan'ın toplantıda, "asgari ücretin 4 bin TL'nin altına düşürülmemesini istediği" belirtilirken, toplantıda dikkat çeken bir başka ayrıntı yer aldı.

MUHALEFETE KARŞI SESSİZ KALMAYIN

Erdoğan, grup başkanvekillerinden "muhalefete karşı sessiz kalmamalarını" istedi. Başta CHP olmak üzere muhalefet partilerinden hem AK Parti'ye hem hükümete hem de "şahsına yönelik sert eleştirilerin" geldiğini belirten Erdoğan'ın, grup başkanvekillerinden de "aynı sertlikte karşılık vermelerini istediği" belirtiliyor. Erdoğan'ın ayrıca grup başkanvekillerinden "iktidarın icraatlarını Meclis'te etkin bir dille anlatmalarını istediği" de ifade ediliyor.