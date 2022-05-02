Kumluca'da köylülere gelir getirecek ormanlar oluşturuluyor - Son Dakika
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Kumluca'da köylülere gelir getirecek ormanlar oluşturuluyor

02.05.2022 00:57
Kumluca'da köylülere gelir getirecek ormanlar oluşturuluyor

Antalya'nın Kumluca ilçesinde yangın söndürme zonu ve Yanan Orman Alanlarının Rehabilitasyonu ve Yangınlarına Dayanıklı Orman Oluşturma Projesi (YARDOP) çerçevesinde dikilen harnup fidanları, Orman İşletme Müdürlüğü tarafından aşılanıyor.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde yangın söndürme zonu ve Yanan Orman Alanlarının Rehabilitasyonu ve Yangınlarına Dayanıklı Orman Oluşturma Projesi (YARDOP) çerçevesinde dikilen harnup fidanları, Orman İşletme Müdürlüğü tarafından aşılanıyor.

Kumluca ilçesine bağlı Beşikçi Sarnıçtepe'de 2010 yılında YARDOP Projesi çerçevesinde yangın söndürme zonlarına dikilen boynuz fidanlarının Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü tarafından aşılanma için çalışma başlatıldı. Çalışma öncesi Antalya Tarım İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü'nden Suat Hayri Karaşal, aşılama yapacak ekibe bilgiler verdi. Karaşal, aşılama öncesi fidanların gereksiz dallarının kesilmesi ve mümkünse aşının güneş vurmayan yöne vurulması gerektiğini belirterek, aşı çeliklerinin özelliklerini ve fidanlara uygulanacak aşı kabuklarının nasıl alınacağını anlattı.

Yapılacak çalışma ile binlerce dekar alanda on binlerce fidan aşılanarak bal ormanı ve köylülere gelir getiren orman envanteri alanlar oluşturulması hedefleniyor.

Kumluca Orman İşletme Müdürü Cengiz Okudan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kumluca İşletme Müdürlüğünce Beşikçi Sarnıçtepe yangın durdurma zonuna dikilen harnup fidanları aşılanarak arıcılara bal ormanı, köylülerimize gelir sağlanacaktır. Harnup aşısı yapılması hakkında müdürlüğümüzce personelimize ve köylülerimize eğitim verildi" dedi. - ANTALYA

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Orman İşletme Müdürlüğü, Kumluca, Antalya, Yangın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kumluca'da köylülere gelir getirecek ormanlar oluşturuluyor - Son Dakika


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