Kur korumalı mevduatta faiz üst limiti kalktı - Son Dakika
Üye Girişi

Kur korumalı mevduatta faiz üst limiti kalktı

31.03.2023 10:18

Hazine destekli Kur Korumalı Mevduat hesaplarında faiz tavanının tamamen kaldırılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar metninde, "Bu Karar kapsamında destekten faydalanacak KKH'lere ilişkin faiz oranı ikinci fıkradaki asgari orandan az olmamak üzere bankalar ve yararlanıcılar arasında serbestçe belirlenir." ifadeleri kullanıldı.

Hazine destekli Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarıyla ilgili dikkat çeken bir karara imza atıldı.TL KKM hesaplarıyla ilgili faiz tavanı tamamen kaldırıldı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI

Kararda şu ifadelere yer verildi:"23/2/2022 tarihli ve 5206 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Mevduat ve Katılma Hesaplarının Kur Artışlarına Karşı Desteklenmesine İlişkin Kararın 5'inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin üçüncü ve dördüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

FAİZ ORANI SERBESTÇE BELİRLENECEK

Bu Karar kapsamında destekten faydalanacak KKH'lere ilişkin faiz oranı ikinci fıkradaki asgari orandan az olmamak üzere bankalar ve yararlanıcılar arasında serbestçe belirlenir. Katılım bankalarında açılacak KKH'lerin katılım bankacılığı esasları çerçevesinde belirlenecek kâr payı oranlarına uygun şekilde açılması gerekir. Mevduat bankalarının KKH'lere uygulayacağı asgari faiz oranı, TCMB tarafından belirlenen bir hafta vadeli repo ihale faiz oranıdır. Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

YORUMLAR
500

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kur korumalı mevduatta faiz üst limiti kalktı - Son Dakika


Son Dakika
10:30 Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı! 3 bin 500 engelli öğretmen atanacak
10:24 Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu! 3 bin 500 engelli öğretmen ataması yapılacak
10:23 Ebru Şallı ile boşanma kararı aldığı ileri sürülen Uğur Akkuş sessizliğini bozdu: Herkes işine baksın
10:17 Galibiyete ful odak! Ali Koç'tan Beşiktaş zaferi için özel prim
10:11 Kuralı bozuyor! Ali Koç, Beşiktaş zaferi gelirse kesenin ağzını açacak
09:55 Tartıştığı baba ve oğlunu sokak ortasında öldürdü
09:55 Sokak ortasında yaşanan tartışma cinayetle bitti! Baba ve oğlu hayatını kaybetti
09:43 İrfan Değirmenci mesleğini bırakıyor! Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekili aday adayı oldu
09:42 İlk defa bu seviyede! Euro, bu sabah 21 lirayı aştı
09:36 Messi, efsane futbolcuyu arabasında göz yaşlarına boğdu: Acı çektim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2023 10:37:39. #1.13#
SON DAKİKA: Kur korumalı mevduatta faiz üst limiti kalktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement