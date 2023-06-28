Kur Korumalı Mevduatta Stopaj Avantajı Uzatıldı - Son Dakika
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Kur Korumalı Mevduatta Stopaj Avantajı Uzatıldı

28.06.2023 01:31

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre kur korumalı mevduatta (KKM) vatandaşlar için stopaj avantajı 31 Aralık 2023'e kadar uzatıldı. Döviz mevduatına uygulanan stopaj oranı yüzde 25'e yükseltildi. TL cinsinden açılmış mevduat ve katılım hesaplarına sağlanan vergisel avantajlar devam ettirilecek. TL mevduat hesapları ve bazı menkul kıymetlere uygulanan indirimli tevkifat oranı uygulamasının süresi de 31 Aralık 2023'e kadar uzatıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamasının ardından Kur Korumalı Mevduat'ta stopaj desteğinin uzatılmasını öngören karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre stopaj desteği 31 Aralık 2023 tarihine kadar uzatıldı. Stopaj oranı ise yüzde 25'e yükseltildi.

BAKAN ŞİMŞEK DUYURMUŞTU

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kur Korumalı Mevduat'ta stopaj desteğinin yıl sonuna kadar uzatılacağını söylemişti. Bakan Şimşek'in açıklamasının ardından beklenen karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

STOPAJ ORANU DA YÜZDE 25'E UZATILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre kur korumalı mevduatta (KKM) vatandaşlar için stopaj avantajı 31 Aralık 2023'e kadar uzatıldı. Döviz mevduatına uygulanan stopaj oranı da yüzde 25'e çıkarıldı.

VERGİ AVANTAJLARI DEVAM EDECEK

Söz konusu karar ile tasarruf sahiplerinin, tasarruflarını TL cinsinden açtıkları mevduat ve katılım hesaplarında tutmalarını teşvik etmek ve TL'nin değerinin korunmasını özendirmek amacıyla KKM ve katılım hesaplarına sağlanan vergisel avantajlar devam ettirilecek. TL mevduat hesaplarıyla yine TL cinsinden açılmış katılım hesaplarından elde edilen gelirler ile bazı menkul kıymetlere uygulanan indirimli tevkifat oranı uygulamasının süresi 31 Aralık 2023'e kadar uzatıldı.

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