Kuradan çıkan madenciler 15 Ocak'ta mesaiye başlayacak

ZONGULDAK - Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu'na alınacak işçi kurasından çıkan madenciler 15 Ocak'ta mesaiye başlayacak.

GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın madenci alımı müjdesi sonrası başlayan süreçte kuradan çıkan işçilerin mesaiye başlayacağını duyurdu. Sağlık muayeneleri ve güvenlik soruşturmaları tamamlanan madencilerin 15 Ocak tarihinde iş başı yapacağını açıklayan Yeşil şöyle dedi:

"Bildiğiniz üzere süreç başlamıştı, 2 bin asil çıkan arkadaşlarımız, sağlık muayeneleri için hastanelere gönderildi. Sağlık muayenelerinden geçen arkadaşlarımız da güvenlik soruşturulmaları için çalışmalar başlatılmıştı. Şuan için 500 arkadaşımızın güvenlik soruşturması bitti. Bu arkadaşlarımızın işe başlaması için süreç başlatıldı. Bugün itibariyle Türkiye Taşkömürü Kurumuna başvuru yapan, Bartın, Karabük ve Zonguldak'ta asil kuradan çıkan arkadaşlarımız 1100 arkadaşımız hem sağlık hem de güvenlik soruşturması devam ederek ayın 15'inde iş başı yapacak şekilde dağılımları yapılarak açılacağı söylendi. Sağlık muayenelerinde ve güvenlik soruşturmalarında kalan arkadaşlarımız yerlerine yedekler çağrılacak. İlk etapta ki süreç sağlık ve güvenlik soruşturmasından geçen arkadaşlarımız işe başlaması. Devamında ise yedeklerle ilgili çalışma yapılacak. Hızlanması içinde taleplerimiz var. Çünkü ciddi anlamda geç kalındı. Yedekte vatandaşlarda işlerini bıraktılar. Memleketlerini değiştirdiler. Türkiye Taşkömürü Kurumuna girmek için bekliyorlar. Herkes tedirgin. Kurada yedek olan ve sıralamada ön olan arkadaşlarımız tedirgin. Çünkü Türkiye Taşkömürü Kurumuna başlamak için her şeylerini durdular. Şuan herkes bekliyor."