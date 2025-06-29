Kuraklığa Dayanıklı Tohum Üretimi Artıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Kuraklığa Dayanıklı Tohum Üretimi Artıyor

29.06.2025 11:49
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TİGEM Genel Müdürü Hasan Gezginç, üretilen bitkilerin %45'inin kuraklığa dayanıklı olduğunu belirtti.

TARIM İşletmeleri Genel Müdürü (TİGEM) Hasan Gezginç, işletmedeki üretilmekte olan çeşitlerin yüzde 45'inin kuraklığa dayanıklı bitkiler olduğunu söyledi. Gezginç, "Tarım Bakanlığımız ve Tarım Bakanlığı'na bağlı araştırma enstitüleri, gerekse üniversitelerimiz olarak biz Türk tarımında uzunca bir süredir iklim değişimine ayak uydurmaya çalışıyor ve bu noktada yeni üretimler, yeni yöntemler, yeni çeşitler geliştirmeye gayret ediyoruz" dedi.

TİGEM Genel Müdürü Hasan Gezginç, TİGEM'in küresel iklim kriziyle ilgili çalışmalarını DHA'ya anlattı. İklim değişikliğiyle ilgili yeni yöntemler, yeni bitki türleri denediklerini anlatan Gezginç, "Tarım Bakanlığımız ve Tarım Bakanlığı'na bağlı araştırma enstitüleri, gerekse üniversitelerimiz olarak biz Türk tarımında uzunca bir süredir iklim değişimine ayak uydurmaya çalışıyor ve bu noktada yeni üretimler, yeni yöntemler, yeni çeşitler geliştirmeye gayret ediyoruz. İşletmemizde üretilmekte olan çeşitlerin yüzde 45'i kuraklığa dayanıklı çeşitlerden oluşuyor. Bizim üretimimizin yüzde 99'u yerli ve milli çeşitlerden oluşuyor. Bilinenin aksine bizim ülkemiz herhangi bir ülkeye, herhangi bir bölgeye tarımsal üretim anlamında muhtaç değildir. Kendi tohumunu üretebilecek, kendi yapabilecek, kendi halkını doyurabilecek, kendine yeterli bir ülkedir. Bunu özellikle hububat alanında üstüne bastırarak söylemek istiyorum" diye konuştu.

Bu yılın tarım sezonunda yağış azlığından tüm Türkiye'nin etkilendiğini belirten Hasan Gezginç, şunları söyledi:

"TİGEM, Türkiye'de 17 işletmede 3,3 milyon dekar arazi üzerinde tarım yapan tabiri caizse tek parça dünyanın en büyük işletmesine sahip olan tarımsal kuruluş. Tarımımızın bir sigortası, tarımımızın gururu. Fakat bizim de Türkiye'nin geneli gibi üretimlerimizin büyük bir miktarı yağmur şartlarına bağlı. 1 milyon dekar arazimizi bunun dışında tutarsak, geri kalanı sulanamayan araziler. Biz ancak 1 milyon dekar arazimizi bugün modern sistemlerle sulayabiliyoruz. Bu yağmur şartlarına bağlı dediğimiz İç Anadolu Bölgesi başta olmak üzere işletmelerimiz yağıştan oldukça fazla etkileniyorlar. Bu sene de yağışların az olduğu, kuraklığın ve don olaylarının zaman zaman bölgesel de olsa üretimi etkilediği bir senedeyiz. Ama geçen seneye göre daha iyi olacağını ümit ediyoruz. İlk göstergeler bize gösteriyor ki geçen seneki seviyelerim biraz üzerinde olacak. Uzun yıllar ortalamasına göre bir miktar düşüşler olacak gibi düşünüyoruz."

Haber- Kamera: Hasan DÖNMEZ KONYA DHA)

Kaynak: DHA

Türkiye, Ekonomi, Güncel, Çevre, Yaşam, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kuraklığa Dayanıklı Tohum Üretimi Artıyor - Son Dakika

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