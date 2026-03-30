Kuralı değiştirdiler! Hindistan'dan altın fiyatlarını etkileyecek hamle

30.03.2026 14:20
Hindistan’ın altın ve gümüş fonlarında Londra yerine yerel fiyatları esas alma kararı, küresel piyasalarda dalgalanmayı artırabilecek ve fiyatlar üzerinde dolaylı etki yaratabilecek önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Hindistan Sermaye Piyasaları ve Borsa Kurulu (SEBI), yatırım fonlarının altın ve gümüş varlıklarını artık Londra yerine yerel borsa spot fiyatlarına göre değerleyeceğini açıkladı. Kararın, küresel piyasalarda etkili olabileceği belirtiliyor.

DEĞERLEME SİSTEMİ DEĞİŞİYOR

Yeni düzenleme ile birlikte Hindistan’daki yatırım fonları, değerleme hesaplamalarında artık uluslararası fiyatlar yerine yerel piyasa fiyatlarını esas alacak. Bu durum, fonların performansının doğrudan iç piyasadaki fiyat hareketlerine bağlı hale gelmesine yol açacak.

KÜRESEL PİYASALARDA ETKİ BEKLENİYOR

Uzmanlar, dünyanın en büyük altın ve gümüş tüketicilerinden biri olan Hindistan’ın bu hamlesinin küresel fiyatlar üzerinde dolaylı baskı oluşturabileceğini ifade ediyor. Yerel talebin artması durumunda, uluslararası fiyatlarda yukarı yönlü hareketler görülebileceği değerlendiriliyor.

FİYATLARDA AYRIŞMA OLABİLİR

Kararın kısa vadede Hindistan’daki fiyatların küresel piyasalardan ayrışmasına neden olabileceği belirtiliyor. Özellikle ETF ve yatırım fonlarının alım taleplerinin yerel spot fiyatları yukarı çekebileceği ifade ediliyor.

DALGALANMA ARTABİLİR

Fonların yerel fiyatlara göre değerlenmesi, kısa vadeli fiyat hareketlerinin doğrudan yansımasına neden olacak. Bu durumun hem Hindistan piyasasında hem de küresel ölçekte altın ve gümüş fiyatlarında volatiliteyi artırabileceği öngörülüyor.

YATIRIMCILAR YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Küresel yatırımcıların Hindistan’daki spot fiyatları daha yakından izlemesi beklenirken, özellikle ETF ve fon talebindeki değişimlerin uluslararası fiyatlara yön verebileceği ifade ediliyor.

Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

