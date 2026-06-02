Kurban Bayramı'nda Antalya Turizmi Hareketlendi

02.06.2026 13:05
Antalya'da otel doluluk oranı bayram tatilinde yüzde 95-100'e ulaştı, rezervasyonlar artıyor.

POYD Başkanı Hakan Saatçioğlu, Kurban Bayramı tatilinin Antalya turizmi açısından yoğun ve verimli geçtiğini belirterek, "Otellerin dolulukları yüzde 95 ile yüzde 100 arasında yaşandı. Şu an rezervasyonlarımızın önü açıldı, beklediğimiz gibi güzel bir rezervasyon akışı almaya başladık" dedi.

Turizmin başkenti Antalya'da bayram tatilinin ardından Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı sezonun gidişatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Saatçioğlu, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin kentteki oteller açısından yoğun geçtiğini, doluluk oranlarının birçok tesiste yüzde 95 ile yüzde 100 seviyelerine ulaştığını söyledi.

"Yoğun 9 günlük bir bayram atlattık"

Bayram döneminin Antalya turizmine hareketlilik getirdiğini ifade eden POYD Başkanı Saatçioğlu, "Yoğun 9 günlük bir bayram atlattık, güzel geçti. Otellerin dolulukları yüzde 95-yüzde 100 yaşandı" dedi. Bayram tatiliyle birlikte hem iç pazar hem de dış pazardan gelen misafirlerin kentteki turizm hareketliliğine katkı sunduğunu belirten Saatçioğlu, yaz sezonuna geçiş sürecinde rezervasyon akışının da hızlandığını kaydetti.

"Sezon maalesef savaş ve ekonomi daralmasından dolayı geç açıldı"

Yılın ilk aylarında turizm sektörünün bazı dış etkenlerden dolayı beklenen tempoya ulaşmakta zorlandığını dile getiren Saatçioğlu, sezonun bu yıl geç açıldığına dikkat çekti. Saatçioğlu, "Sezon maalesef savaş ve ekonomi daralmasından dolayı geç açıldı. Şu an rezervasyonlarımızın önü açıldı, beklediğimiz gibi güzel bir rezervasyon akışı almaya başladık" ifadelerini kullandı.

"Geçen seneki rakamları yakalayacağımızı düşünüyoruz"

Antalya turizminin yaz sezonunun geri kalanında toparlanma sürecine girdiğini belirten Saatçioğlu, mevcut rezervasyon akışının sektör açısından olumlu sinyaller verdiğini söyledi. Saatçioğlu, "Sezondan beklentimiz, geçen seneki rakamları yakalayacağımız yönünde. Bu da bizleri bu jeopolitik ortamda normal olarak memnun ediyor" diye konuştu.

"İlk 5 ayda 3,5 milyon ziyaretçi ağırladık"

Bu yılın ilk 5 aylık dönemine ilişkin verileri de paylaşan Saatçioğlu, Antalya'nın bu süreçte 3,5 milyon ziyaretçiye ev sahipliği yaptığını belirtti. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8'lik bir gerileme olduğunu aktaran Saatçioğlu, bu farkın sezon içinde kapanabileceğini ifade etti. Saatçioğlu, "Antalya'yı 2026'nın ilk 5 ayında 3,5 milyon kişi ziyaret etti, bir önceki yılın yüzde 8 altındayız. Büyük bir rakam değil, arayı kapatacağız" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

