Kurban Bayramı'nda En Çok Tercih Edilen Teknoloji Ürünleri

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, Kurban Bayramı döneminde tüketicilerin en çok tercih ettiği teknoloji ürünlerini paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, teknoloji tutkunları bayramda en çok akıllı telefon, tablet, oyun bilgisayarı ve bluetooth kulaklık gibi ürünlere ilgi gösterirken, vantilatör ve giyilebilir aksesuarlar da öne çıktı.

Teknosa verilerine göre, bayram döneminde ciroya katkısı en yüksek ilk 10 ürün akıllı telefon, LCD TV, tablet, oyun bilgisayarı, robot süpürge, şarjlı süpürge, akıllı saat, bluetooth kulaklık, notebook ve tam otomatik espresso makinesi oldu.

Adet bazında ise yoğun ilgi akıllı telefon, telefon şarj cihazı, ekran koruma hizmeti ve bluetooth kulaklık kategorilerinde gerçekleşti.

Akıllı telefonlarda 128 GB ve 256 GB hafıza öne çıkarken, sırasıyla siyah, mavi, beyaz ve gece yarısı renkleri tercih edildi.

LCD TV kategorisinde ise 65, 55 ve 75 inç ekranlar yüksek talep gördü. Teknoloji alışverişini en çok 30-44 yaş arası müşteriler yaptı. ???????