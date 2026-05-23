Kurban Bayramı Öncesi Hayvan Denetimleri

23.05.2026 16:01
Bakan Yumaklı, veteriner denetimleriyle hayvan refahını ve gıda güvenliğini sağladıklarını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kurban Bayramı öncesi Veteriner Yol Kontrol ve Denetim İstasyonları'nda sürdürdükleri incelemelerle, hayvan refahını koruduklarını, vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşmasını sağladıklarını bildirdi.

Paylaşımda, ekiplerin hastalıkların yayılmasını önlemek ve hayvansal üretimi güvence altına almak için 7 gün 24 saat çalıştıkları aktarıldı.

Bu kapsamda gerçekleştirilen denetimlere işaret edilen paylaşımda, "Veteriner hekimlerimiz ve denetim ekiplerimiz tarafından yol kontrol ve denetim istasyonlarımızda, nisan ayı itibarıyla 36 binden fazla araç titizlikle incelendi, 4 milyonu aşkın hayvanın sevkiyat uygunluğu ve sağlık kontrolleri gerçekleştirildi. Biyo-güvenlik standartlarımızı en üst seviyede tutmak, kaçak nakillerin önüne geçmek ve üreticimizin emeğini korumak adına kontrol ağımızı her geçen gün daha da güçlendiriyoruz." bilgileri verildi.

"Kurban Bayramı öncesi görev başındayız"

Bakan Yumaklı da NSosyal hesabından, Kurban Bayramı öncesi görev başında olduklarını belirterek, "Veteriner Yol Kontrol ve Denetim İstasyonlarımızda aralıksız sürdürdüğümüz denetimlerle, hayvan refahını ve sağlığını koruyor, vatandaşımızın güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlıyoruz. Sağlıklı hayvan, güvenilir gıda, huzurlu bayram." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya silahlı saldırı
Dorukhan Büyükışık’ın ölümünde tutuklu sayısı 23’e yükseldi Aralarında dönemin ilçe emniyet müdürü de var
JP Morgan’daki “köle“ skandalında cinsel içerikli mesajlar ortaya çıktı
Özgür Özel’in Kılıçdaroğlu ile görüşmek için tek şartı var: O ilanı göreceğim
Özgür Özel: Kurultaya kadar grup toplantılarını ben yapacağım, uzlaşma yok
Beklentilerin çok uzağında Kulislerden sızan zam iddiası emekliyi üzecek
