Kurban Bayramı Tatili Turizmi Etkilemeyecek - Son Dakika
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Ekonomi

Kurban Bayramı Tatili Turizmi Etkilemeyecek

Kurban Bayramı Tatili Turizmi Etkilemeyecek
23.05.2025 16:17
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Recep Yavuz, 4,5 günlük tatilin iç turizmi büyük ölçüde etkilemeyeceğini belirtti.

Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, Kurban Bayramı tatilinin 4,5 günle sınırlı kalmasının turizm sektöründe büyük bir kayba neden olmayacağını belirterek, "Tatiller artık iç pazarın vazgeçilmez bir parçası oldu. Herkes 5 gün için de bütçesine göre bir yer bakacaktır" dedi.

Kurban Bayramı tatili bu yıl 4,5 gün olarak açıklandı. Arefe günü olan 5 Haziran Perşembe öğleden sonra başlayacak idari izin, 6-7-8-9 Haziran tarihlerini kapsayacak şekilde devam edecek. Kamu kurumlarında normal mesai 10 Haziran Salı günü yeniden başlayacak.

"4,5 güne sıkışacak, herkes bütçesine göre hareket edecek"

Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, bayram tatili kararının iç turizm üzerindeki etkilerini değerlendirdi. Tatilin 4,5 günle sınırlı kalmasının büyük bir kayba neden olmayacağını belirten Yavuz, "Zaten yurt içi pazarı bizim 4,5 günlük tatil yapıyor. Mutlaka 9 gün olması da gerekmiyor" dedi.

Yavuz, kararın geç açıklanmasının bazı planları zorlaştırabileceğini belirterek, "Bunun çok önceden açıklanması insanların plan program yapabilmesi için daha iyi olurdu" diye konuştu.

9 günlük tatillerde tatilcilerin çıkış ve dönüş zamanlarını yaydığını ifade eden Yavuz, bu kez herkesin aynı günlerde yola çıkmasının yoğunluğu artırabileceğine dikkat çekti.

"Ekonomi belirleyici olacak, kısa tatiller ve Yunan adaları öne çıkabilir"

Tatilin süresinden çok maliyetinin belirleyici olduğunu vurgulayan Recep Yavuz, iç pazardaki tatilcilerin ekonomik şartlara göre hareket edeceğini ifade etti. Yavuz, "İnsanların ekonomik olarak bu maliyetli tatili kaldırıp kaldıramayacağı daha önemli. O yüzden biraz daha bütçesi uygun olan yerlere, mesela Yunan adalarına talep çok olacaktır diye düşünüyorum. veya biraz daha kısa kalınabilir, 3 günlük, 4 günlük tatillere dönülebilir" dedi.

"Antalya yıla durgun başladı ama toparlar"

2025 turizm sezonunun Antalya için yavaş başladığını belirten Yavuz, bunun da ekonomik nedenlerle bağlantılı olabileceğini ifade etti. Türkiye'nin yurt dışında pahalı ülke algısıyla anılmasının etkisine de değinen Yavuz, buna rağmen kentin yılı yine iyi bir seviyede tamamlayacağına inandığını söyledi. Yavuz, "Antalya yine geçen senenin üstünde bir sayıda kapatacaktır. Rakam vermeyeyim ama 20 milyon turist de demeyeyim, bunlar çok afaki tahminler. Ama hala Almanya gibi ülkelerde en çok tercih edilen üç destinasyondan biri Antalya. O yüzden yine eski günleri yaşayacaktır" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kurban Bayramı Tatili Turizmi Etkilemeyecek - Son Dakika

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