Küresel Altın Talebi Yüzde 3 Arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Küresel Altın Talebi Yüzde 3 Arttı

Küresel Altın Talebi Yüzde 3 Arttı

Küresel altın talebi, Çin ve Hindistan başta olmak üzere Asya'dan gelen talep ve merkez bankalarının alımlarının etkisiyle yılın ilk çeyreğinde 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 3 artarak 1238,3 ton oldu. Merkez bankalarının ve Asya'dan özel yatırımcıların güçlü alımları altın talebini 2016'dan beri en yüksek seviyesine çıkardı. Mücevher talebi ise yüzde 2 düşüşle 479 tona indi. Yatırım amaçlı altın alımı ise yüzde 3 artarak 312 tona ulaştı.

30.04.2024 13:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küresel altın talebi, başta Çin ve Hindistan olmak üzere Asya'dan gelen talep ve merkez bankalarının alımlarını artırmasının etkisiyle yılın ilk çeyreğinde 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 3 artarak 1238,3 ton oldu.

Dünya Altın Konseyinin, yılın ilk çeyreğine ilişkin "Küresel Altın Trendleri" raporu yayımlandı.

Rapora göre, merkez bankalarının ve Asya'dan özel yatırımcıların güçlü alımları ilk çeyrekte altın talebini 2016'dan beri en yüksek seviyesine çıkardı.

Küresel altın talebi, ilk çeyrekte 2023'ün aynı çeyreğine göre yüzde 3 artarak 1238,3 tona ulaştı.

İlk çeyrekte mücevher talebi yüzde 2 düşüşle yaklaşık 479 tona indi.

Yılın ocak-mart döneminde yatırım amaçlı altın (sikke ve külçe altın) alımında artış olurken, yatırım amaçlı altın alımı (tezgah üstü piyasalar hariç) da geçen yılın ocak-mart dönemine göre yüzde 3 artarak 312 tona ulaştı.

Dünya Altın Konseyi raporuna göre, merkez bankalarının altın alımı ilk çeyrekte 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 1 artarak 290 tona yükseldi. Bu da merkez bankalarının altın alımında şimdiye kadarki en güçlü yıl başlangıcı oldu.

Öte yandan, Türkiye'nin yatırım amaçlı altın talebi (sikke ve külçe altın) de ilk çeyrekte önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12 azalarak yaklaşık 44 ton oldu.

Ülkenin mücevher olarak altın talebi ise ilk çeyrekte 2023'ün aynı çeyreğine göre yüzde 19 artarak 11 tona ulaştı. Bu da 2015'ten beri ülkedeki mücevher talebinde en güçlü ilk çeyrek olarak kayıtlara geçti.

Rapora göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) birinci çeyrek boyunca 30 ton daha satın alarak altın rezervlerini 570 tona çıkardı.

Bu arada, Londra Külçe Piyasası Birliğine (LBMA) göre, altının ons fiyatı ilk çeyrekte hızlı artışın etkisiyle ortalama 2,070 dolar seviyesine yükseldi. Altının ons fiyatında geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 10 artış görüldü.

Kaynak: AA

Hindistan, Banka, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Küresel Altın Talebi Yüzde 3 Arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:56 Kudüs’te İsrail polisine bıçaklı saldırı düzenleyen Türk vatandaşı öldürüldü Kudüs'te İsrail polisine bıçaklı saldırı düzenleyen Türk vatandaşı öldürüldü
13:11 Devlet Bahçeli’nin ihanetle suçladığı Müsavat Dervişoğlu’ndan yanıt gecikmedi Devlet Bahçeli'nin ihanetle suçladığı Müsavat Dervişoğlu'ndan yanıt gecikmedi
12:40 TBMM’de yeni anayasa mesaisi Kurtulmuş ve Özel, görüşme sonrası kamera karşısına geçti TBMM'de yeni anayasa mesaisi! Kurtulmuş ve Özel, görüşme sonrası kamera karşısına geçti
12:15 Okul merdiveninde pusuya yatıp öğretmenini bıçakladı Dehşet anları kamerada Okul merdiveninde pusuya yatıp öğretmenini bıçakladı! Dehşet anları kamerada
11:24 Müsavat Dervişoğlu’nu neden tebrik etmedi Bahçeli gerekçesini açıkladı, parti grubu ayakta alkışladı Müsavat Dervişoğlu'nu neden tebrik etmedi? Bahçeli gerekçesini açıkladı, parti grubu ayakta alkışladı
13:42 Sosyal medyada tehdit ve küfürler savuran ’medyum’ hakkında gözaltı kararı Sosyal medyada tehdit ve küfürler savuran 'medyum' hakkında gözaltı kararı
13:41 Tarkan’ın eşi Pınar Tevetoğlu müjdeyi verdi: Çok güzel bir albüm geliyor Tarkan'ın eşi Pınar Tevetoğlu müjdeyi verdi: Çok güzel bir albüm geliyor
12:16 Bahçeli, Mehmet Şimşek’e sahip çıktı: Her zaman arkasındayız Bahçeli, Mehmet Şimşek'e sahip çıktı: Her zaman arkasındayız
12:04 Hayvan otlatırken yılanın sokmasıyla can verdi Hayvan otlatırken yılanın sokmasıyla can verdi
12:01 Naldo Pereria’nın oğlu ve kayınpederinin ölümüne neden olan sürücü konuştu: Keşke alkollü çıkmasaydım Naldo Pereria'nın oğlu ve kayınpederinin ölümüne neden olan sürücü konuştu: Keşke alkollü çıkmasaydım
11:06 Parmağı kesilecek Çeçen kızı Türk doktorlar kurtardı Parmağı kesilecek Çeçen kızı Türk doktorlar kurtardı
11:05 Bahçeli’den “Hamas bir terör örgütüdür“ diyen İmamoğlu’na sert tepki Bahçeli'den "Hamas bir terör örgütüdür" diyen İmamoğlu'na sert tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2024 14:19:42. #1.12#
SON DAKİKA: Küresel Altın Talebi Yüzde 3 Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement