Küresel Borç Rekoru: 324 Trilyon Dolar - Son Dakika
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Ekonomi

Küresel Borç Rekoru: 324 Trilyon Dolar

Küresel borç, 2023'ün ilk çeyreğinde 324,3 trilyon dolara ulaşarak yeni bir rekor kırdı.

06.05.2025 17:13
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Küresel borçlar, bu yılın ilk çeyreğinde 324 trilyon doların üzerine çıkarak rekor tazeledi.

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF), "Küresel Borç Monitörü" raporunu yayımladı.

Rapora göre, küresel borç tutarı, yılın ilk çeyreğinde 7,5 trilyon doların üzerinde artarak 324,3 trilyon dolara ulaştı.

Bu dönemde rekor tazeleyen küresel borç tutarı, geçen yılın aynı döneminde 313 trilyon dolar olarak hesaplanmıştı.

ABD dolarının başlıca ticaret ortaklarına karşı değer kaybetmesi borcun dolar cinsinden artmasına katkı sağladı. Bununla birlikte 2025'in ilk çeyreğinde kaydedilen borç artışı, 2022 sonundan bu yana çeyrek başına görülen ortalama 1,7 trilyon dolarlık artışın dört katından fazla oldu.

Küresel borçtaki en büyük artış Çin, Fransa ve Almanya'dan kaynaklandı

Bu yılın ilk çeyreğinde borçtaki en büyük artış Çin, Fransa ve Almanya'dan kaynaklanırken, Kanada, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye'de borç seviyeleri azaldı.

Gelişmiş ekonomilerin toplam borcu yılın ilk çeyreğinde 217,7 trilyon dolar olarak hesaplanırken, gelişmekte olan ülkelerde toplam borç 106,5 trilyon dolara ulaştı. Bu artış, söz konusu ülkelerde borcun Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'ya (GSYH) oranını yüzde 245 ile tüm zamanların en yüksek seviyesine taşıdı.

Söz konusu artışın büyük bölümü Çin'den kaynaklandı, yalnızca Çin'in borcu 2 trilyon dolardan fazla arttı. Ülkede kamu borcu son yıllarda hızla artarak 2019'da GSYH'nin yüzde 60'ı seviyesinden bugün yüzde 93'ün üzerine çıktı.

Küresel borcun dağılımına bakıldığında, hane halkına ait borçlar bu yılın ilk çeyreğinde 60,4 trilyon dolara, finansal olmayan şirketlere ait borçlar 93,9 trilyon dolara, kamu borçları 97,1 trilyon dolara ve banka gibi finansal şirketlere ait borçlar 72,9 trilyon dolara yükseldi.

Küresel borcun GSYH'ye oranı art arda dördüncü çeyrekte düştü

Küresel borç GSYH'ye oranla sınırlı da olsa düşmeye devam etti. Küresel borcun GSYH'ye oranı art arda dördüncü çeyrekte düşerek yüzde 325 oldu.

Toplam GSYH'ye oranları dikkate alındığında, hane halkına ait borçlar ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 60,5'ten yüzde 59,2'ye, finansal olmayan şirketlere ait borçlar yüzde 92,1'den yüzde 91,3'e ve finansal sektöre ait borçlar yüzde 78,3'ten yüzde 77'ye geriledi. Aynı dönemde kamuya ait borçlar yüzde 96,9'dan yüzde 97,9'a çıktı.

Türkiye'de ise borçların GSYH'ye oranları dikkate alındığında, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla hane halkına ait borçlar yüzde 11'den yüzde 9,5'e, finansal olmayan şirketlere ait borçlar yüzde 44,3'ten yüzde 36,4'e, kamu borçları yüzde 31,5'ten yüzde 28,2'ye ve finansal sektöre ait borçlar yüzde 18,8'den yüzde 18'e geriledi.???????

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Türkiye, Almanya, Ekonomi, Fransa, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Küresel Borç Rekoru: 324 Trilyon Dolar - Son Dakika

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