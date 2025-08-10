Küresel Deniz Ticaretinde Büyüme - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Küresel Deniz Ticaretinde Büyüme

10.08.2025 11:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2024'te deniz ticaret filosu 1,37 trilyon dolara ulaşacak, Liberya en büyük paya sahip.

Küresel deniz ticaret filosu, 2024'te 1,37 trilyon dolar değere ulaşırken, ilk 10 gemi sahibi ülke toplam değerin 3'te 2'sini oluşturdu.

Türkiye Liman İşletmecileri Derneği (TÜRKLİM) "Türkiye Limancılık Sektörü 2025 Raporu"nu yayımladı.

Küresel ekonominin büyümesiyle dünya ticaretindeki taşımacılığın yaklaşık yüzde 80'inden fazlasının gerçekleştirildiği deniz taşımacılığı da her yıl daha da büyüyor.

Rapora göre, dünya filosu bayrak siciline göre 100 GT ve üzeri kapasiteye sahip gemiler incelendiğinde, Liberya 5 bin 215 gemi ve 408,4 milyon DWT ile toplam deniz taşımacılığında en büyük paya sahip bulunuyor. Liberya'yı 8 bin 338 gemi ve 379,8 milyon DWT ile Panama, 4 bin 273 gemi ve 308,5 milyon DWT yük kapasitesiyle Marshall Adaları izledi. Bu 3 ülke 2023'te küresel gemi taşıma kapasitesinin yüzde 46,5'ini oluşturdu.

Küresel konteyner operatörleri arasında MSC ilk sırada

Küresel deniz ticaret filosu, 2024'te 1,37 trilyon dolar değere ulaşırken, ilk 10 gemi sahibi ülke toplam değerinin 3'te 2'sini oluşturdu. Yunanistan'ın, ulusal ve yabancı bayrak ile dünyadaki payı yüzde 16,9 olurken, onu yüzde 13,3 ile Çin, 10,4 ile Japonya izledi.

Küresel konteyner operatörleri arasında kapasite ve işlettiği gemi sayısı bakımından Şubat 2025 itibarıyla ilk sırada MSC yer aldı. MSC'nin işlettiği gemi sayısı 886 olurken, toplam kapasitesi 6,4 milyon TEU olarak ölçüldü.

İkinci sırada 735 gemi ve 4,5 milyon TEU ile Maersk, üçüncü sırada 663 gemi ve 3,9 milyon TEU ile CMA CGM, dördüncü sırada 515 gemi ve 3,3 milyon TEU ile COSCO ve beşinci sırada 300 gemi ve 2,4 milyon TEU ile Hapag-Lloyd yer aldı.

En yüksek kapasite artışı konteyner taşımacılığında

Dünya deniz taşımacılığındaki yük 2024 yılında 2023'e kıyasla yüzde 2,3 artışla 12,35 milyar tondan 12,63 milyar tona ulaştı.

Söz konusu taşımacılıkta, 2022 ve 2023 yıllarında en fazla yük taşımacılığı kapasitesi 2024'te 5,7 milyar tonu aşan kuru dökme yük şeklindeki taşımacılıkta ölçüldü.

Kuru dökme yükü, 3 milyar ton ile ham petrol ve ürünleri, 1,9 milyar ton ile konteyner izlerken, diğer taşımacılık türleri 1,4 milyar ton ve gaz taşımacılığı 570 milyon ton olarak gerçekleşti.

Küresel deniz ticaret filosu 2024'ün başında yüzde 3,4 büyüdü

2023 ve 2024 yıllarındaki değişimler incelendiğinde en yüksek kapasite artışı konteyner taşımacılığında olurken, tek düşüş yaşanan taşımacılık türü ham petrol ve ürünleri oldu.

Taşımacılıktaki büyümeye paralel olarak küresel deniz ticaret filosu da 2024 yılının başında yüzde 3,4 büyüme kaydetti.

Yıllık dünya filo büyümesindeki eğilimler incelendiğinde, söz konusu dönemde konteyner gemisi kapasitesi yüzde 7,7, sıvılaştırılmış gaz taşıyıcılarının kapasitesi ise yüzde 6,4 arttı.

Dünyanın toplam yük kapasitesi 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 3,4 büyüyerek 2,3 milyar DWT'den 2,4 milyar DWT'ye yükselirken, bu kapasitenin yüzde 42,7'sini kuru dökme yük gemileri oluşturdu.

Kuru dökme yük gemilerinin kapasitesi ise söz konusu dönemde 3,1 artışla, 974,5 milyon DWT'den 1 milyar DWT'ye yükseldi. Bu dönemde en yüksek kapasite artışı ise yüzde 7,7 ile konteyner gemilerinde oldu.

305,8 milyon DWT'den 329,5 milyon DWT'ye yükselen konteyner gemilerindeki kapasite artışı, dünya deniz ticaret filosunun, deniz ticaretinin yapısındaki değişimlere paralel olarak geliştiğini gösteriyor.

Bu arada, ticarette zamanla konteyner kullanımının artmasıyla dökme yükle taşımacılık azalırken, buna istinaden konteyner gemilerinin ve diğer özel gemilerin payı genel kargo gemilerinin payını geçti.

Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, Liberya, Ulaşım, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Küresel Deniz Ticaretinde Büyüme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yıldız futbolcunun tatil sefası Özel jetle Bodrum’a geldi, servet harcadı Yıldız futbolcunun tatil sefası! Özel jetle Bodrum'a geldi, servet harcadı
ASKİ amiri, kanalizasyon işçisini tabancayla vurdu ASKİ amiri, kanalizasyon işçisini tabancayla vurdu
“Resmi plakalı araca eskort bindi“ iddiası iki kişinin başını yaktı "Resmi plakalı araca eskort bindi" iddiası iki kişinin başını yaktı
’’Hanım Ağa’’ sokakta yürürken yakalandı ''Hanım Ağa'' sokakta yürürken yakalandı
Haliç Metro Köprüsü’nden denize düşen kişi kayboldu Haliç Metro Köprüsü'nden denize düşen kişi kayboldu
Taşkınlık çıkaran grup ilçeyi karıştırdı Polis ve jandarma havaya ateş açtı Taşkınlık çıkaran grup ilçeyi karıştırdı! Polis ve jandarma havaya ateş açtı
Çanakkale’de orman yangını sürüyor 5 köy boşaltıldı, çok sayıda ev alevlere teslim oldu Çanakkale'de orman yangını sürüyor! 5 köy boşaltıldı, çok sayıda ev alevlere teslim oldu
Trump ile Putin 15 Ağustos’ta ABD’nin Alaska eyaletinde görüşecek Trump ile Putin 15 Ağustos'ta ABD'nin Alaska eyaletinde görüşecek
Kırmızı bültenle aranan çok sayıda suçlu Türkiye’ye getirildi Aralarında “Daltonlar“ üyesi de var Kırmızı bültenle aranan çok sayıda suçlu Türkiye'ye getirildi! Aralarında "Daltonlar" üyesi de var
Takımda ortalık yıkıldı Büyük Nelson Semedo krizi Takımda ortalık yıkıldı! Büyük Nelson Semedo krizi
Galatasaray’dan gece yarısı bomba “sus“ paylaşımı Galatasaray'dan gece yarısı bomba "sus" paylaşımı

10:22
Gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir’in ofisinde arama yapıldı
Gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir'in ofisinde arama yapıldı
09:40
Tapu dolandırıcılarına karşı e-Devlet üzerinden kilit
Tapu dolandırıcılarına karşı e-Devlet üzerinden kilit
09:08
Gülseven Medya’dan Devlet Bahçeli’ye ziyaret “Terörsüz Türkiye“ için tarih verdi
Gülseven Medya'dan Devlet Bahçeli'ye ziyaret! "Terörsüz Türkiye" için tarih verdi
07:59
Avukat Rezan Epözdemir gözaltına alındı
Avukat Rezan Epözdemir gözaltına alındı
05:10
İngiltere’deki Filistin’e destek gösterilerine katılan 466 kişi gözaltına alındı
İngiltere'deki Filistin'e destek gösterilerine katılan 466 kişi gözaltına alındı
10:00
Yeraltı dünyasının ünlü ismi Hasan Basri Çillioğlu yakalandı Çarpıcı Alaattin Çakıcı detayı
Yeraltı dünyasının ünlü ismi Hasan Basri Çillioğlu yakalandı! Çarpıcı Alaattin Çakıcı detayı
09:53
Trump ve Putin’in “toprak takası“ planı çöktü Zelenskiy’den sert tepki
Trump ve Putin'in "toprak takası" planı çöktü! Zelenskiy'den sert tepki
09:44
DİMES Genel Müdürü Cem Kurt hayatını kaybetti
DİMES Genel Müdürü Cem Kurt hayatını kaybetti
09:44
Türkiye’de ilk ve tek Dermatologların önerdiği plaj doldu taştı
Türkiye'de ilk ve tek! Dermatologların önerdiği plaj doldu taştı
09:44
Yatalak annesini komaya sokan şizofren doktor tutuklandı
Yatalak annesini komaya sokan şizofren doktor tutuklandı
09:31
İnsanlığımızdan utandık Yangından kaçan çoban ve koyunları siteye alınmadı
İnsanlığımızdan utandık! Yangından kaçan çoban ve koyunları siteye alınmadı
09:30
Zuhal Topal gece yarısı denizde eşinin doğum gününü kutladı
Zuhal Topal gece yarısı denizde eşinin doğum gününü kutladı
09:29
Zirai don piyasanın dengesini bozdu, limonun fiyatı 150 TL’yi aştı
Zirai don piyasanın dengesini bozdu, limonun fiyatı 150 TL'yi aştı
09:23
Türkiye bu tarihlerde kavrulacak: 55 dereceleri göreceğiz
Türkiye bu tarihlerde kavrulacak: 55 dereceleri göreceğiz
08:27
Galatasaray’dan gece yarısı bomba “sus“ paylaşımı
Galatasaray'dan gece yarısı bomba "sus" paylaşımı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2025 11:31:37. #7.12#
SON DAKİKA: Küresel Deniz Ticaretinde Büyüme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.