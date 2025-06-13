Küresel Elektrikli Araç Satışları Yüzde 24 Arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Küresel Elektrikli Araç Satışları Yüzde 24 Arttı

13.06.2025 07:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mayıs ayında dünya genelinde elektrikli araç satışları, Çin'in katkısıyla yıllık yüzde 24 yükseldi.

Küresel elektrikli araç satışları mayısta yıllık bazda yüzde 24 artarken, Çin'de bu dönemde bir milyonu aşkın elektrikli araç satışları bu büyümede etkili oldu.

İngiltere merkezli araştırma kuruluşu Rho Motion, mayıs ayına ilişkin elektrikli araç verilerini açıkladı.

Buna göre, mayısta dünya çapında 1,6 milyon elektrikli araç satıldı. Böylece, küresel elektrikli araç satışları mayısta yıllık bazda yüzde 24 artarken, aylık bazda da yüzde 8 büyüdü.

Çin'de elektrikli araç satışları iç talebin de artmasıyla bu yıl ilk kez mayısta bir milyonu aştı ve yıllık bazda yüzde 25 büyüme gösterdi. Ülkede daha önce Ağustos 2024'te elektrikli araç satışları bir milyonun üzerini görmüştü.

Satışlar bu yıl yüzde 28 yükseldi

Dünyada elektrikli araç satışları ocak-mayıs döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28 artışla 7,2 milyona ulaştı.

Bu dönemde Çin'de 4,4 milyon elektrikli araç satıldı ve satışlar yıllık bazda yüzde 33 yükseldi. Ocak-mayıs döneminde dünyada satılan toplam elektrikli araç satışlarının yüzde 61'i Çin'de gerçekleşti.

Ocak-mayıs döneminde Avrupa'daki satışlar yıllık bazda yüzde 27 artışla 1,6 milyona çıktı. Almanya, İngiltere, İspanya ve İtalya'da elektrikli araç satışlarında güçlü büyüme görüldü.

Kuzey Amerika'da yüzde 3 artışla 700 bine çıktı. Bölgede Kanada'daki satışların yüzde 20 düşmesi, bu dönemde kısıtlı bir büyüme görülmesine yol açtı.

ABD pazarında elektrikli araç satışları ocak-mayıs döneminde yıllık bazda yüzde 4 arttı.

Dünyanın geri kalanında söz konusu dönemde yüzde 36 yükselişle 600 bin elektrikli araç satıldı.

Rho Motion Veri Müdürü Charles Lester, verilere ilişkin değerlendirmesinde, "Mayısta küresel araç satışlarında öne çıkan hikaye, Çin pazarındaki büyüme ve Kuzey Amerika'daki duraklama arasındaki derin uçurum oldu." ifadesini kullandı.

Mayısta Çin'de bir milyon araç satıldığını aktaran Lester, "Avrupa bölgesi ise özellikle İspanya ve İtalya'da elektrifikasyon açısından sağlıklı sinyaller veriyor. Elektrikli araçlara geçişin bu aşamasında, teşvikler ve politikalar büyük etki yaratıyor. Örneğin, desteklerini askıya alan Kanada'da satışlar yüzde 20 düştü; Almanya'da ise yeni ticari vergi indirimlerinin devreye girmesiyle önümüzdeki aylarda satışların artması bekleniyor." değerlendirmesinde bulundu.

ABD tarifeleri ve elektrikli araç satışları

Dünyanın en büyük ikinci otomobil pazarı olan ABD, ülkede üretilmeyen tüm otomobillerin ithalatına yüzde 25'lik vergi uyguluyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve geldikten sonra açıkladığı bu gümrük vergileri nedeniyle birçok otomobil üreticisi 2025'e yönelik satış beklentilerini geri çekmesine yol açtı.

Trump'ın gümrük vergilerine ilişkin belirsizlikler ve emisyon standartlarına ilişkin yaklaşımı, Kuzey Amerika'daki elektrikli araç satışlarının büyümesi üzerinde baskı yaratıyor. ABD'de şu anda elektrikli araçlara yönelik vergi kolaylıkları sağlansa da bu kolaylıklar 2026'dan itibaren aşamalı olarak kaldırılacak.

Kaynak: AA

Teknoloji, Otomobil, Ekonomi, Enerji, Çevre, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Küresel Elektrikli Araç Satışları Yüzde 24 Arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Usta sanatçı Mehmet Erenler hastaneye kaldırıldı Usta sanatçı Mehmet Erenler hastaneye kaldırıldı
Bahçede otururken yorgun mermiyle hayatını kaybetti, 3 maganda gözaltında Bahçede otururken yorgun mermiyle hayatını kaybetti, 3 maganda gözaltında
Cinsel içerikli paylaşım yapan gençleri sopayla acımasızca dövdü Cinsel içerikli paylaşım yapan gençleri sopayla acımasızca dövdü
Leroy Sane sevinci kısa sürdü Galatasaray’a Osimhen şoku Leroy Sane sevinci kısa sürdü! Galatasaray'a Osimhen şoku
Sahra Işık ve İdris Aybirdi çiftinin ilk çocukları dünyaya geldi Sahra Işık ve İdris Aybirdi çiftinin ilk çocukları dünyaya geldi
MSB: Terör örgütünün fesih kararı sonrası teslim olan terörist sayısında artış var MSB: Terör örgütünün fesih kararı sonrası teslim olan terörist sayısında artış var
Trump’a tiyatroda soğuk duş: Oyuncular sahneye çıkmayı reddetti Trump'a tiyatroda soğuk duş: Oyuncular sahneye çıkmayı reddetti
2. Lig’den düşen 58 yıllık kulüp kapanacak 2. Lig'den düşen 58 yıllık kulüp kapanacak
68 yıllık sanat yolculuğu defileyle taçlandı: Bedia Akartürk gözyaşlarını tutamadı 68 yıllık sanat yolculuğu defileyle taçlandı: Bedia Akartürk gözyaşlarını tutamadı
Sulama kanalına düşen çocuk hayatını kaybetmişti: O anlar ortaya çıktı Sulama kanalına düşen çocuk hayatını kaybetmişti: O anlar ortaya çıktı
Savunmasız kanguruya yapılan işkence kan dondurdu Savunmasız kanguruya yapılan işkence kan dondurdu

08:09
Orta Doğu’daki savaş altın ve petrol fiyatını fırlattı
Orta Doğu'daki savaş altın ve petrol fiyatını fırlattı
07:01
İran Genelkurmay Başkanı Bagheri, İsrail’in hava saldırısında öldürüldü
İran Genelkurmay Başkanı Bagheri, İsrail'in hava saldırısında öldürüldü
04:42
İşte İsrail’in İran saldırısından ilk görüntüler
İşte İsrail'in İran saldırısından ilk görüntüler
13:34
Aslan transfer şova devam ediyor Taraftarın sevgilisi de geri dönüyor
Aslan transfer şova devam ediyor! Taraftarın sevgilisi de geri dönüyor
13:18
Sendikayı hedef alan Cemil Tugay: 1030 belediye çalışanını işten çıkaracağız
Sendikayı hedef alan Cemil Tugay: 1030 belediye çalışanını işten çıkaracağız
13:03
Anne katili evladın ilk ifadesi O sözleri duyunca dehşet saçmış
Anne katili evladın ilk ifadesi! O sözleri duyunca dehşet saçmış
13:01
İrlanda’da göçmenlere karşı ırkçı saldırılar artıyor Evler ateşe verildi, iş yerleri kundaklandı
İrlanda'da göçmenlere karşı ırkçı saldırılar artıyor! Evler ateşe verildi, iş yerleri kundaklandı
12:26
Gözaltına alınan 10 fenomenin kimlikleri belli oldu İçlerinde tanıdık isimler var
Gözaltına alınan 10 fenomenin kimlikleri belli oldu! İçlerinde tanıdık isimler var
12:13
İçinde 242 kişinin bulunduğu yolcu uçağının düşme anı kamerada
İçinde 242 kişinin bulunduğu yolcu uçağının düşme anı kamerada
12:03
Hindistan’da yolcu uçağının düştüğü yerleşim yerinden ilk görüntüler
Hindistan'da yolcu uçağının düştüğü yerleşim yerinden ilk görüntüler
11:44
Bir dönem Türkiye gündemine oturan üniversiteden gelen görüntüye bakın
Bir dönem Türkiye gündemine oturan üniversiteden gelen görüntüye bakın
11:41
Ekrem İmamoğlu’nun “bilirkişi“ davası ertelendi
Ekrem İmamoğlu'nun "bilirkişi" davası ertelendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2025 09:00:54. #7.13#
SON DAKİKA: Küresel Elektrikli Araç Satışları Yüzde 24 Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.