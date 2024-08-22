Küresel Ham Çelik Üretimi Temmuzda Azaldı, Türkiye Artış Gösterdi - Son Dakika
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Ekonomi

Küresel Ham Çelik Üretimi Temmuzda Azaldı, Türkiye Artış Gösterdi

Küresel ham çelik üretimi temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,7 azalarak 152,8 milyon tona düşerken, Türkiye'nin üretimi yüzde 4 artarak 3,1 milyon tona çıktı.

22.08.2024 13:16
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Küresel ham çelik üretimi, temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,7 azalarak 152,8 milyon tona düşerken, Türkiye'nin üretimi yüzde 4 artarak 3,1 milyon tona çıktı.

Merkezi Brüksel'de bulunan Dünya Çelik Birliği (Worldsteel), temmuz ayı ham çelik üretim verilerini açıkladı.

Buna göre, küresel ham çelik üretimi, Temmuz 2024'te geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4,7 azalarak 152,8 milyon tona geriledi.

Söz konusu dönemde Çin'in üretimi yüzde 9 azalışla 82,9 milyon tona, Japonya'nın üretimi yüzde 3,8 düşüşle 7,1 milyon tona indi.

Yine aynı dönemde Rusya'nın üretimi yüzde 3,1 gerilemeyle 6,2 milyona tona düşerken, ABD'nin üretimi yüzde 2,1 artarak 6,9 milyon tona çıktı.

Birliğin verilerine göre, Türkiye'nin ham çelik üretimi ise temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artışla 3,1 milyon tona yükseldi.

Brezilya'nın üretiminin yüzde 11,6 artarak 3,1 milyon tona, Almanya'daki üretimin yüzde 4,8 artışla 3,1 milyon tona çıktığı tahmin edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Küresel Ham Çelik Üretimi Temmuzda Azaldı, Türkiye Artış Gösterdi - Son Dakika

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