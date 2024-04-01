Küresel Piyasalar İstihdam Raporunu Bekliyor

Küresel piyasalarda tatil havası devam ederken, bu hafta gözler, başta ABD'de açıklanacak istihdam raporu olmak üzere yoğun veri gündemine çevrildi.
Dünya genelinde enflasyon endişeleri devam etse de önemli merkez bankalarının faiz indirimlerine yakın zamanda başlayacağına ilişkin beklentiler güçlü kalmayı sürdürüyor.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez bankası (Fed), Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) haziranda faiz indirimlerine başlayacağı öngörülürken, bu hafta açıklanacak istihdam raporundaki verilerin piyasalardaki beklentiler üzerinde etkili olması bekleniyor.
Geçen hafta cuma günü açıklamalarda bulunan Fed Başkanı Jerome Powell, son enflasyon verilerinin "görmek istedikleri doğrultuda" olduğunu ifade etti.
Analistler, bu hafta açıklanacak istihdam raporundaki verilerden alınacak sinyallerin iş gücü piyasasına ilişkin önemli ipuçları verebileceğini belirterek, bu durumun piyasalarda oynaklığı artırmasının olası olduğunu söyledi.
Emtia fiyatları yeni haftaya hareketli başlarken, altının ons fiyatı önceki kapanışının yüzde 1,2 üzerinde 2.260 dolardan, Brent petrolün varil fiyatı 0,4 artışla 87,1 dolardan ve bakırın libresi yüzde 1 yükselişle 4,03 dolardan satılıyor.
Perşembe günü New York borsasında Nasdaq endeksi yüzde 0,12 gerilerken, S&P 500 endeksi yüzde 0,11 ve Dow Jones endeksi de yüzde 0,12 artış kaydetti.
Avrupa borsalarında ise tatil dolayısıyla bugün de işlem gerçekleşmeyecek.
Asya'da Hong Kong tatil dolayısıyla kapalı bulunurken, Çin'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verisinin 51'e çıkarak yükselmeye devam etmesi risk algısının yatışmasına yardımcı oldu.
Japonya ise haftaya kar satışlarıyla başlarken, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,4 geriledi. Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,9 değer kazandı.
Yurt içinde cuma günü alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,69 değer kazancıyla 9.142,40 puandan tamamladı.
Dolar/TL, cuma gününü önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 32,8814'ten tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 32,4250 seviyesinden işlem görüyor.
Analistler, bugün yurt içinde ve ABD'de imalat sanayi PMI verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.200 ve 9.300 seviyelerinin direnç, 9.000 ve 8.900 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.
Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:
10.00 Türkiye, mart ayı imalat sanayi PMI
16.45 ABD, mart ayı imalat sanayi PMI
17.00 ABD, şubat ayı inşaat harcamaları
17.00 ABD, mart ayı ISM imalat sanayi PMI
Son Dakika › Ekonomi › Küresel Piyasalar İstihdam Raporunu Bekliyor - Son Dakika
Edirne'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan denetimler sonucunda, 5 akaryakıt istasyonunun 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu'na muhalefet ettiği tespit edildi. Bu istasyonlar eksiklikleri giderilene kadar mühürlendi ve 2 istasyona ise ihtar verildi. Denetim faaliyetlerinin devam edeceği bildirildi.
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, seçim sonuçlarıyla ilgili olarak Türkiye'nin ekonomik programa odaklanması gerektiğini belirtti.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin ardından haftaya yüzde 1,01 yükselişle 9.234,48 puandan başladı. Bankacılık endeksi yüzde 1,72 ve holding endeksi yüzde 2,04 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,62 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı olurken, en çok kaybettiren ise yüzde 0,91 ile madencilik oldu. Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 9.300 ve 9.400 puanın direnç konumunda olduğunu belirterek, 9.200 ve 9.100'ün destek seviyesi olarak öne çıktığını kaydetti.
Dolar 32,4260 liradan, euro ise 34,9760 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da dolar 32,4260 liradan, euro ise 34,9760 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 32,38 liradan, euro ise 35,05 liradan satılmıştı.
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yüzde 0,4 artışla 10.149,00 puandan başladı. Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 10.200 ve 10.300 puanın direnç konumunda olduğunu belirterek, 10.100 ve 10.000'in destek seviyesi olarak öne çıktığını kaydetti.
Edirne İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarını uzun ömürlü ve konforlu sıcak asfaltla buluşturmaya devam ediyor. Yapılan çalışmalar kapsamında 6 köyün geçiş güzergahı olan merkez ilçeye bağlı Kayapa ve Lalapaşa'ya bağlı Ortakçı köyleri arasındaki 4,5 kilometrelik yol asfaltla kaplandı. Vatandaşların konforlu ulaşıma kavuşmaları için yol yapım çalışmalarının süreceği belirtildi.
İstanbul serbest piyasada dolar 32,4260 liradan, avro 34,9760 liradan haftaya başladı. Cuma gününe göre dolar ve euro değer kazandı.
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