Küresel piyasalar yön arayışında

Küresel pay piyasaları Avrupa'da uygulamaya alınan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamaları ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) destekleyici para politikalarını beklenenden daha önce terk edebileceği endişesiyle karışık bir seyir izliyor.

Dünya genelinde artan Kovid-19 vakaları ve enflasyon baskısı varlık fiyatlarını etkilemeyi sürdürürken, bu hafta Fed'in toplantı tutanakları ve ABD Başkanı Joe Biden'ın açıklamalarının yanı sıra dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri gündemi takip edilecek.

ABD Başkanı Biden'ın bu hafta Fed Başkanı adayını açıklaması bekleniyor. Görev süresi şubat ayında sona erecek olan Jerome Powell'ın yeniden aday gösterilebileceği ya da Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lael Brainard isminin öne çıkabileceği tahmin ediliyor.

Kovid-19 salgınında artan vaka sayıları risk algısını artıran unsurların başında gelirken, cuma günü Avrupa borsalarının satış ağırlıklı bir seyir izlemesinde baş rolü oynadı.

Avusturya'nın artan vaka sayıları sonrası pazartesinden itibaren 20 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını uygulamaya alacağını duyurması sonrası, Avrupa genelinde havacılık sektörü hisselerinde sert satışlar görüldü.

Fed yetkilileri geçen hafta boyunca sözle yönlendirmelerde bulunurken, Fed'in varlık alımlarının hızını aralıkta değiştirebileceği endişesi pay piyasalarında satış baskısını artırdı.

Öte yandan, Rusya ile Ukrayna arasında artan gerilim de yeni haftanın başlangıcında risk iştahını düşüren etkenler arasında yer alıyor.

Buna karşın, Çin'de regülasyon adımlarının sona yaklaştığına ilişkin beklentiler ve Çin Merkez Bankası'nın (PBoC) yavaşlayan ekonomiyi destekleyici adımlar atabileceğine yönelik yönlendirmeleri Çin'in pozitif ayrışmasında etkili oldu.

Bu gelişmelerle, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yatay bir seyirle yüzde 1,56 seviyelerinde dengelendi. Dolar endeksi sınırlı da olsa değer kazanarak 96,1'e çıkarken, cuma günü yüzde 3'ün üzerinde değer kaybeden Brent petrolün varil fiyatı bugün Asya piyasalarında 78 dolar seviyesinde yatay seyrediyor.

Cuma günü, New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,14 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,75 değer kaybederken, Nasdaq endeksi yüzde 0,40 artışla rekor kapanış yaptı. Bugün endeks vadeli işlem kontratlarında alıcılı seyrin hakim olduğu görülüyor.

Avrupa pay piyasalarında, cuma günü Kovid-19 salgınında artan vaka sayılarına paralel satıcılı bir seyir izlenirken, bugün salgına ilişkin haber akışı ve Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin açıklamaları takip edilecek.

Cuma günü, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,38, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,45, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,17 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,42 değer kaybetti.

Avro/dolar paritesi ise cuma günü 1,1250 ile Temmuz 2020'den bu yana en düşük seviyesini görmesinin ardından, bugün önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1,1274'ten işlem görüyor.

Asya'da, PBoC'nin faiz oranlarını değiştirmemesine karşın ekonomiyi destekleyeceğine ilişkin yönlendirmesi ve Güney Kore'de beklentileri aşan ihracat verileriyle birlikte pay piyasaları yükseliş eğiliminde hareket ediyor.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,10, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,59 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,32 değer kazanırken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,51 değer kaybetti.

Yurt içinde, cuma günü Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 0,03 değer kazanarak kapanış rekorunu 1.737,33 puana taşıdı.

Dolar/TL ise uluslararası piyasada cuma gününü yüzde 2,13 artışla 11,2729'dan tamamlamasının ardından, yeni haftaya yüzde 2'ye yakın değer kaybıyla başladı ve 11,06 seviyelerine indi.

Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi ve yurt dışı üretici fiyat endeksi, yurt dışında ise ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksi ve 2. el konut satışları ile Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini söyledi.

Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler ve ECB yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin oynaklığı artırabileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.745 ve 1.780 seviyelerinin direnç, 1.670 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, kasım ayı tüketici güven endeksi

10.00 Türkiye, ekim ayı yurt dışı üretici fiyat endeksi

16.30 ABD, ekim ayı Chicago Fed ulusal aktivite endeksi

18.00 ABD, ekim ayı 2. el konut satışları

18.00 Avro Bölgesi, kasım ayı tüketici güven endeksi