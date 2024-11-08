Küresel Piyasalarda Rekor ve Kazanç

Ekonomi

Bu yılın ocak-ekim döneminde küresel pay piyasaları rekor kırarken, dünyanın piyasa değeri en yüksek 10 şirketinden 9'u bu dönemde yatırımcısına kazandırdı.

Dünya genelinde enflasyonla mücadelenin sonuna yaklaşıldığına olan güven ve eylül ayında ABD Merkez Bankasının (Fed), 4 yıl aradan sonra politika faizini 50 baz puan düşürerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığından yüzde 4,75-5,00 aralığına çekmesi küresel anlamda risk iştahını destekledi.

Dünya ekonomilerinin enflasyonla mücadeleyi resesyona girmeden atlatabileceği ve şirket karlılıklarının güçlü kalacağına yönelik öngörüler de hisse senedi piyasalarını rekor seviyelere taşıdı.

Ocak-ekim döneminde dünyanın en değerli şirketi konumu birkaç kez el değiştirse de ekim sonu itibarıyla Apple zirvede yer aldı.

Apple'ı piyasa değeri sıralamasında Nvidia, Microsoft, Alphabet (Google), Amazon, Saudi Aramco, Meta Platforms, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), Berkshire Hathaway ve Broadcom takip ederken, dünyanın en büyük 10 şirketinin 8'i Amerika 1'i Tayvan ve 1'i Suudi Arabistan'dan sıralamaya girdi.

Yılın 10 ayında Nvidia, Apple ve Microsoft arasında geçen dünyanın en değerli firması olma rekabetinde ekim ayının son işlem günü itibarıyla Apple, Nvidia ve Microsoft'un önünde yer alarak 3,434 trilyon dolarla dünyanın en değerli şirketi oldu. Sıralamada Nvidia 3,256 trilyon dolar, Microsoft 3,021 trilyon dolarla Apple'ı izledi.

Sıralamanın geri kalanı ise 2,102 trilyon dolarla Alphabet (Google), 1,956 trilyon dolarla Amazon, 1,743 trilyon dolarla Saudi Aramco, 1,432 trilyon dolarla Meta Platforms, 988,15 milyar dolarla TSMC, 972,07 milyar dolarla Berkshire Hathaway ve 825,11 milyar dolarla Broadcom şeklinde oldu.

En değerli 10 şirket içinde pay piyasalarında en çok kazandıran Nvidia oldu

Yılın ocak-ekim döneminde dünyanın en değerli 10 firmasından pay piyasalarında en iyi performansı sergileyen şirket Nvidia oldu. Nvidia'nın hisse senedi fiyatı yıl başından bu yana yüzde 168,09 yükselerek 132,76 dolara çıktı. Böylece Nvidia Ocak-Ekim döneminde en büyük 10 şirket arasında en iyi performans gösteren şirket oldu.

Nvidia hisselerini yüzde 83,21 yükselişle Tayvanlı çip üreticisi TSMC ve yüzde 60,35 değer kazancıyla Meta Platforms hisseleri takip etti.

Ekim sonu itibarıyla piyasalarda en iyi performans gösteren ilk 3 şirketten Nvidia ve TSMC yarı iletken ve çip endüstrisinde, Meta Platforms teknoloji sektöründe faaliyet gösteriyor.

Tek kaybettiren Saudi Aramco

Dünyanın en değerli 10 şirketi arasında yatırımcısına en çok kazandıran dördüncü şirket Broadcom olurken, şirketin hisse senedi Ocak-Ekim döneminde yüzde 52,08 kazançla 169,77 dolara ulaştı.

Berkshire Hathaway hisseleri yüzde 14,1 yükselişle 450,92 dolara, Amazon hisseleri yüzde 22,68 kazançla 186,4 dolara, Alphabet (Google) hisseleri yüzde 22,54 değer kazancıyla 172,69 dolara, Apple hisseleri yüzde 17,34 artışla 225,91 dolara ve Microsoft hisseleri yüzde 8,06 primle 406,35 dolara çıktı.

Ekim sonu itibariyle dünyanın en değerli ilk 10 şirketi arasında 6'nci sırada yer alan ve Suudi Menkul Kıymetler Borsasında (Tedawul) işlem gören Saudi Aramco şirketinin hisseleri ise Ocak-Ekim döneminde yüzde 18,18 değer kaybederek 33 riyalden 27 riyale geriledi.

Saudi Aramco dünyanın en değerli 10 şirketi arasında ocak-ekim döneminde pay piyasalarında negatif performans sergileyen tek şirket oldu.