Kurmaylarına Erdoğan'dan, "Asgari ücretteki artış ne olmalı?" sorusu geldi

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Erdoğan kurmaylarına "Asgari ücret ne kadar olmalı?" diye sordu! Herkesin yanıtı aynı oldu

AK Parti'nin hafta içi yapılan son MYK toplantısında, yeni asgari ücret çalışmaları konusunda da değerlendirmeler yapıldı.

ÜYELERE TEK TEK SORDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, MYK üyelerine tek tek söz vererek, asgari ücretteki artışın ne olması gerektiğini sorduğu öğrenildi. MYK üyelerinin büyük bölümü, asgari ücretin 4 bin liranın altına düşmemesi gerektiği yönünde görüş bildirdi.

"İŞTEN ÇIKARMALAR OLABİLİR" ENDİŞESİ

Konuyla ilgili bilgi veren Çalışma Bakanı ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, net rakamın 4 bin lira olması durumunda bir işçinin işverene maliyetinin 6 bin 500 liraya çıkacağını anlattı. Bunun üzerine bazı parti yöneticileri, maliyet artışı nedeniyle işten çıkarmalar olabileceği endişesini dile getirdi.

VERGİ VE PRİM DESTEĞİ GÜNDEMDE

Özellikle 10 kişiden az işçi çalıştıran küçük işletmelerde maliyetin düşürülmesi için vergi ve prim desteği sağlanması formülü üzerinde duruldu.

ERDOĞAN BİR RAKAM ZİKRETMEDİ

Türkiye gazetesinin haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir rakam zikretmedi. Ancak dar gelirlileri rahatlatacak, hayat şartlarını iyileştirecek bir rakamın ortaya çıkacağını kaydetti.