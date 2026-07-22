Sağlığa zararlı kalemtıraş toplatılıyor - Son Dakika
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Sağlığa zararlı kalemtıraş toplatılıyor

Sağlığa zararlı kalemtıraş toplatılıyor
22.07.2026 11:38  Güncelleme: 11:42
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Ticaret Bakanlığı, Mobidus-Ruppert markalı pirinç kalemtıraşta limit üstü kurşun tespit edildiğini, ürünün piyasaya arzının yasaklandığını ve toplatıldığını açıkladı.

Ticaret Bakanlığı, vatandaşların güvenli ürünlere erişiminin sağlanması ve halk sağlığının korunması amacıyla piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinin kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.

KİMYASAL RİSK TAŞIYAN KALEMTIRAŞ İÇİN TOPLATMA KARARI

Denetimler sonucunda Mobidus-Ruppert markalı pirinç kalemtıraşın limitlerin üzerinde kurşun içerdiğinin tespit edildiği aktarılan açıklamada, kimyasal risk taşıdığı belirlenen ürün hakkında ilgili mevzuat kapsamında piyasaya arzının yasaklanması ve toplatılması kararının alındığı ifade edildi.

Açıklamada, özellikle çocukların günlük yaşamda kullandığı kırtasiye ürünlerinde güvenlik kriterlerine tam uyumun halk sağlığının korunması açısından büyük önem taşıdığı vurgulanarak, çocukların sağlığını riske atabilecek hiçbir ürünün piyasada yer almasına müsamaha gösterilmeyeceği kaydedildi.

TAVİZSİZ DENETİM SÜRECEK

Bakanlık, ürün güvenliği denetimlerinin 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun ile ilgili teknik düzenlemeler çerçevesinde sürdürüldüğünü belirterek, güvenlik kriterlerini karşılamayan ürünler hakkında gerekli idari tedbirlerin uygulanmaya devam edeceğini bildirdi.

Ayrıca güvenli üretim, güvenli ticaret ve güvenli tüketim anlayışı doğrultusunda, özellikle bebek, çocuk ve hassas tüketici gruplarını ilgilendiren ürünlerde tavizsiz denetim yaklaşımının sürdürüleceği ifade edildi. 

Kaynak: İHA

Ticaret Bakanlığı, Güvenlik, 3. Sayfa, Ekonomi, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sağlığa zararlı kalemtıraş toplatılıyor - Son Dakika

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