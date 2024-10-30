67 yıllık tekstil devi iflas etti

Ekonomi

Türkiye'nin önde gelen tekstil üreticilerinden, Marks & Spencer, Naf Naf, Bestseller, Koton ve H&M gibi dünya markalarına kumaş üreten Emek Kumaş, konkordato sürecinde yaşadığı mali sıkıntıları aşamadı.

500 MİLYONLUK BORÇLA İFLAS ETTİ

1957 yılından beri faaliyet gösteren Emek Kumaş Dış. Tic. AŞ, Emek Global Tekstil ve Emekteks Dış Ticaret ile bu şirketlerin hissedarı konumundaki İbrahim Cüneyt Önügören için geçen yıl konkordato talep edilmişti.

Halktv'nin haberine göre; Bakırköy 1. İcra ve İflas Dairesi, yayınladığı ilanla 23 Ekim 2024 tarihi itibarıyla Emek Kumaş Dış Ticaret İnşaat ve Sanayi Anonim Şirketi'nin iflasına hükmedildiğini duyurdu.

Emek Grup çatısı altında faaliyet yürüten iştiraklerin toplam borcu 500 milyon lira olarak kayda geçti.

Türkiye'nin en önemli tekstil üreticilerinden biri olan şirketin kapanışı, sektörün geleceği hakkındaki endişeleri de beraberinde getirdi. Şirketin iflasında en büyük payın Türkiye ekonomisindeki genel istikrarsızlık ve yüksek enflasyonun yarattığı sıkıntılara ait olduğu belirtildi.

KURUCUSU ERBAKAN'A YAKINLIĞIYLA BİLİNİYORDU

Emek Grup'un kurucusu Osman Nuri Önügören, merhum başbakan Necmettin Erbakan ile Milli Nizam Partisi'nin kuruluşunda yer almıştı. Erbakan'ın en yakınındaki birkaç isimden biri olarak bilinen Önügören, 7 yıl önce hayatını kaybetmişti. Önügören'i son yolculuğuna uğurlayanlar arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yer almıştı.