67 yıllık tekstil devi iflas etti - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

67 yıllık tekstil devi iflas etti

67 yıllık tekstil devi iflas etti

Necmettin Erbakan'ın yakın çevresinden biri olan Osman Nuri Önügören'in kurduğu 67 yıllık Emek Kumaş iflas etti. Zara, Marks & Spencer, Naf Naf, Koton, H&M gibi uluslararası markalara kumaş üretimi yapan şirketin borcu 500 milyon lira olarak açıklandı.

30.10.2024 17:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin önde gelen tekstil üreticilerinden, Marks & Spencer, Naf Naf, Bestseller, Koton ve H&M gibi dünya markalarına kumaş üreten Emek Kumaş, konkordato sürecinde yaşadığı mali sıkıntıları aşamadı.

500 MİLYONLUK BORÇLA İFLAS ETTİ

1957 yılından beri faaliyet gösteren Emek Kumaş Dış. Tic. AŞ, Emek Global Tekstil ve Emekteks Dış Ticaret ile bu şirketlerin hissedarı konumundaki İbrahim Cüneyt Önügören için geçen yıl konkordato talep edilmişti.

Halktv'nin haberine göre; Bakırköy 1. İcra ve İflas Dairesi, yayınladığı ilanla 23 Ekim 2024 tarihi itibarıyla Emek Kumaş Dış Ticaret İnşaat ve Sanayi Anonim Şirketi'nin iflasına hükmedildiğini duyurdu.

Emek Grup çatısı altında faaliyet yürüten iştiraklerin toplam borcu 500 milyon lira olarak kayda geçti.

Türkiye'nin en önemli tekstil üreticilerinden biri olan şirketin kapanışı, sektörün geleceği hakkındaki endişeleri de beraberinde getirdi. Şirketin iflasında en büyük payın Türkiye ekonomisindeki genel istikrarsızlık ve yüksek enflasyonun yarattığı sıkıntılara ait olduğu belirtildi.

KURUCUSU ERBAKAN'A YAKINLIĞIYLA BİLİNİYORDU

Emek Grup'un kurucusu Osman Nuri Önügören, merhum başbakan Necmettin Erbakan ile Milli Nizam Partisi'nin kuruluşunda yer almıştı. Erbakan'ın en yakınındaki birkaç isimden biri olarak bilinen Önügören, 7 yıl önce hayatını kaybetmişti. Önügören'i son yolculuğuna uğurlayanlar arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yer almıştı.

Necmettin Erbakan, Şirket Haberleri, Ekonomi, Finans, Koton, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 67 yıllık tekstil devi iflas etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Murat:
    30 yıllık 40 yıllık 50 yıllık 60 yıllık firmaların iflas edip krizden dolayı kapandık demelerini ben anlam veremiyorum.!!! sen 50 yıllık bir firmasın seni 3 sene 5 sene krizde idare edecek bir bir iki mi kenara koymadıysan sen batmaktan daha beter ol lan.!!! 34 48 Yanıtla
    Ferdi Özkent:
    satamazsan patlarsin 1 0
  • Ferdi Özkent:
    tekstil sektörü Maalesef son zamanlarda mısır ve Yemen taraflarina yöneldi. orada işçilik çok ucuz. Türkiye de dolar olması gerektiği yerde değil o yüzden şirketler zor durumda sonucda ham madde çinden geliyor ve Türk lirası çok değerli vaziyette. asgari ücret bize göre düşük dolara göre yüksek. burada suç yine yönetenlerin tüm dengeyi bozdular 56 4 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Hesapsızca harcadınız yediniz içtiniz sonuç hüsran 26 26 Yanıtla
    Ferdi Özkent:
    orada miydin 1 0
  • Kadir Yılmaz:
    dünyaca ünlü markalara kumaş üreteceksiniz 500milyon gibi bir rakamla iflas bayrağını çekeceksiniz. Hikaye 21 10 Yanıtla
  • MUHAMMED EBZAL:
    Miras hazira dag dayanmaz 17 13 Yanıtla
  • Murat Avci:
    ne oluyor sürekli iflas duyuyorum, hükümet neden bu konuda birşey ler yapmıyor 18 1 Yanıtla
  • Sk 06:
    akp Türkiyesi 12 4 Yanıtla
  • veysel unlu:
    Bütün sektör kapatmaya başladi. Fahiş kiralar büyük etken. 15 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:28 Yer ve saat verdi: Ahmet Özer’in tutuklanmasının ardından Özgür Özel’den kritik çağrı Yer ve saat verdi: Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından Özgür Özel'den kritik çağrı
00:36 Tutuklanan Ahmet Özer: Belediyeye kayyum atanmasının alt yapısı oluşturuldu Tutuklanan Ahmet Özer: Belediyeye kayyum atanmasının alt yapısı oluşturuldu
00:04 Orta Doğu’da sürpriz gelişme: İsrail ordusu 7 gün içinde ülkeden çekilecek Orta Doğu'da sürpriz gelişme: İsrail ordusu 7 gün içinde ülkeden çekilecek
23:14 Savcılığın Ahmet Özer yazısında çarpıcı, ’’Öcalan’’ detayı Savcılığın Ahmet Özer yazısında çarpıcı, ''Öcalan'' detayı!
21:27 Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer terör soruşturması kapsamında tutuklandı Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer terör soruşturması kapsamında tutuklandı
10:35 Her bayram aynı şeyi yapıyor Herkes Abdullah Gül’ün 29 Ekim paylaşımındaki detaya takıldı Her bayram aynı şeyi yapıyor! Herkes Abdullah Gül'ün 29 Ekim paylaşımındaki detaya takıldı
10:31 Asgari ücrette iki güçlü senaryo Asgari ücrette iki güçlü senaryo
10:26 Mehmet Topal’ın takımını kimse durduramıyor Mehmet Topal'ın takımını kimse durduramıyor
10:17 Ağaca çarpan otomobil ikiye bölündü, 2 genç feci şekilde can verdi Ağaca çarpan otomobil ikiye bölündü, 2 genç feci şekilde can verdi
10:17 Nuri Şahin’in takımı Borussia Dortmund’a bir şok daha Nuri Şahin'in takımı Borussia Dortmund'a bir şok daha
10:17 İngiltere’deki nükleer denizaltı tersanesinde büyük bir yangın çıktı İngiltere'deki nükleer denizaltı tersanesinde büyük bir yangın çıktı
10:11 Ahmet Özer’in gözaltına alınmasına İmamoğlu’ndan ilk tepki Ahmet Özer'in gözaltına alınmasına İmamoğlu'ndan ilk tepki
09:51 İspanya’da tropikal yağışların sebep olduğu sellerde çok sayıda kişi hayatını kaybetti İspanya'da tropikal yağışların sebep olduğu sellerde çok sayıda kişi hayatını kaybetti
09:47 Otomotiv savaşları kızışacak Avrupa’dan Çin karşıtı hamle Otomotiv savaşları kızışacak! Avrupa'dan Çin karşıtı hamle
09:43 CHP lideri Özel’den Esenyurt Belediye Başkanı Özer’in gözaltına alınmasına ilk tepki CHP lideri Özel'den Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in gözaltına alınmasına ilk tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2024 05:21:04. #1.13#
SON DAKİKA: 67 yıllık tekstil devi iflas etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.