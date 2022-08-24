Yenilenme sırası 'Eski Kuşadası'na geldi - Son Dakika
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Yenilenme sırası 'Eski Kuşadası'na geldi

24.08.2022 16:05
Yenilenme sırası 'Eski Kuşadası'na geldi

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in göreve gelmesinin ardından başlayan alt ve üst yapıyı yenileme çalışmalarında sıra Camiatik, Dağ ve Hacıfeyzullah Mahalleleri'ne geldi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in göreve gelmesinin ardından başlayan alt ve üst yapıyı yenileme çalışmalarında sıra Camiatik, Dağ ve Hacıfeyzullah Mahalleleri'ne geldi. Aydın Büyükşehir Belediyesi ve ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde başlatılan çalışmalarda "Eski Kuşadası" olarak anılan bölge bütünüyle yenilenerek sağlıklı bir alt yapıya ve estetik bir görünüme kavuşturulacak.

Türkmen, İkiçeşmelik ve Davutlar Mahalleleri'nin ardından yenileme çalışmaları Camiatik, Dağ ve Hacıfeyzullah mahalleleri ile sürüyor. Kuşadası Belediyesi tarafından Aydın Büyükşehir Belediyesi ve ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde gerçekleştirilen alt ve üst yapıyı yenileme çalışmalarında 33 bin metrekarelik proje alanının 7 bin metrekaresi tamamlandı. İlgili kurumlar tarafından altyapısı tamamlanan alanlarda Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından eskiyen taşlar sökülerek yerine tarihi dokuyla uyumlu olan begonit taşlar döşeniyor.

Kıbrıs Caddesi, Buyral Sokak, Şoförler Sokak, Şimşek Sokak, Zafer Sokak, Yıldız Sokak, Keskin Sokak, Uğurlu Çıkmazı, Değirmen Sokak olmak üzere toplam 9 sokaktaki çalışmalar tamamlanırken Behçet Çıkmazı 1 ve 2' deki çalışmalar devam ediyor. Bölgenin tarihi dokusunun büyük bir titizlikle korunduğu çalışmalar mahalle sakinleri tarafından da büyük bir memnuniyetle karşılanıyor.

Camiatik Mahallesi Muhtarı Sebahattin Küçüktepe yürütülen çalışmalardan çok memnun olduğunu belirterek "Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel göreve gelmeden önce mahallemiz için hiçbir çalışma yapılmamıştı. Başkanımız verdiği sözleri tek tek yerine getirdi. Mahallemizde Başkan Ömer Günel sayesinde çalışmalara başlandı. Bu zamana kadar yaptığı çalışmalardan çok memnunuz ve devamının da geleceğini biliyoruz. Kuşadası'nın her noktasında yaptığı çalışmalarla vatandaşın eksiklerini gideriyor, sorunlarıyla ilgileniyor. Başkanımız Ömer Günel'in her zaman yanındayız" dedi. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Ömer Günel, Kuşadası, Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yenilenme sırası 'Eski Kuşadası'na geldi - Son Dakika

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