Kuşadası Belediyesi Davutlar Cemevi'nin eksiklerini giderecek

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcıları Seyfi Seyhan Suvari ile Yusuf Atak, Kuşadası Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı ve Alevi Kültür Derneği Davutlar Cemevi yöneticileri ile bir araya gelerek sorun, talep ve önerilerini dinledi.

Kuşadası Belediyesi, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Kuşadası Cemevi'nin yapımının Başkan Ömer Günel'in çabalarıyla tamamlanmasının ardından şimdi de Davutlar Cemevi'nin eksiklerinin giderilmesi için harekete geçti. Bu kapsamda Belediye Başkan Yardımcıları Seyfi Seyhan Suvari ve Yusuf Atak Davutlar Cemevi'ni ziyaret etti. Belediye Meclis Üyeleri Emre Fazlılar ve Funda Şenol'un da eşlik ettiği ziyarette Başkan Yardımcıları Seyfi Seyhan Suvari ile Yusuf Atak, Davutlar Cemevi'ni dolaşarak eksikleri belirledi. Başkan yardımcıları daha sonra Davutlar Cemevi Başkanı Haydar Erdoğan ve yöneticiler ile bir toplantı yaparak sorun, talep ve önerileri dinledi.

Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Atak, Kuşadası'nda her kesime hizmet götürmek için büyük çaba sarf ettiklerini belirterek, "Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Kuşadası Cemevi, 28 yıl sonra Belediye Başkanımız Sayın Ömer Günel'in çabalarıyla tamamlandı. Kuşadası Belediyesi olarak Davutlar'da yaşayan Alevi hemşehrilerimiz için büyük bir öneme sahip olan cemevinin de eksiklerini gidermek için yetki ve imkanlarımız dahilinde elimizden geleni yapacağız" dedi.

Anadolu Kültür Vakfı ve Alevi Kültür Derneği Davutlar Cemevi Başkanı Haydar Erdoğan ise, "Ziyaretimize gelerek bizlere yakın ilgi gösteren Belediye Başkan Yardımcılarımız Seyfi Seyhan Suvari ve Yusuf Atak ile belediye meclis üyelerimize çok teşekkür ederim. Kuşadası Belediyesi her zaman yanımızda olduğunu gösteriyor" diye konuştu. - AYDIN