Kuşadası Belediyesi Kıyı Ege Belediyeler Birliği Toplantısı'na ev sahipliği yaptı

Kuşadası Belediyesi, Kıyı Ege Belediyeler Birliği Ağustos ayı encümen toplantısına ev sahipliği yaptı. 17 Ağustos depreminin yıl dönümü olması nedeniyle deprem gündemi ile açılan toplantıda benzer acıların tekrar yaşanmaması için konunun uzmanları ile ortak çalışmalar yürütülmesi konusunda görüş birliğine varıldı.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği Ağustos ayı encümen toplantısı Kuşadası Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşti. Toplantıya, Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanı olan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan ve Narlıdere Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Ay katıldı. Toplantı 17 Ağustos Depremi'nin yıl dönümü olması sebebiyle deprem gündemi ile açıldı. Depremde hayatını kaybedenler anılırken benzer acıların tekrar yaşanmaması için konunun uzmanları ile ortak çalışmalar yürütülmesi konusunda görüş birliğine varıldı. Özellikle Ege Bölgesi'nde yapılacak çalışma ile "Deprem Risk Haritası"nın güncellenmesi için gerekli kurum ve kuruluşlarla işbirliği dahilinde çalışılması karara bağlandı.

Ağustos ayı Encümen toplantısının bir önemli konusu da ölüm gemisi olarak bilinen Sao Paulo oldu. Büyük tartışmalara neden olan asbestli gemi Sao Paulo'ya bir dava da Kıyı Egeli Belediye Başkanlarından geldi. Geminin Aliağa'ya getirilmesi ve söküm işleminin yapılmasına karşı olduklarını belirten Birlik Başkanı Batur, geminin durdurulması için yargıya başvuracaklarını söyledi. Batur, "İnsan ve çevre sağlığı açısından büyük riskler taşıyan bu geminin bir an önce durdurulması ve ait olduğu ülkeye geri gönderilmesi gerekmektedir. Dünyanın dört bir yanından turist çeken kıyılarımızın korunması için biz de Kıyı Egeli Başkanlar olarak bu geminin karasularımıza girmeden derhal durdurulmasını istiyoruz. Kıyı Ege Belediyeler Birliği olarak yargıya başvuruyoruz, konunun takipçisi olacağız" diye konuştu.

Toplantının ana gündem maddelerinden biri de İller Bankası borç kesintileri oldu. Yaz aylarında yerleşik nüfusun çok üzerinde ziyaretçi ağırlayan, bu nedenle hizmet üretmede çeşitli sıkıntılarla karşılaştıklarını ifade eden Birlik üyesi Belediye Başkanları artan enflasyon ve ekonomik sebepler nedeniyle zor durumda olduklarını dile getirdiler. Önceki yıllarda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile İller Bankası tarafından yapılan kesintilerin özellikle yaz döneminde 4 ay ertelendiğini de hatırlatan birlik üyesi belediye başkanları, bu yaz benzer bir karar alınmamasının yerel yönetimleri büyük bir ekonomik dar boğaza ittiğine dikkat çekerek yapılan kesintilerin 3 ay süreyle ertelenmesi gerektiğini belirttiler.

Toplantının bir diğer önemli gündem maddesi ise; yapım işleri ile ilgili ihalelerin müteahhidi tarafından tek taraflı olarak iptal edilmesi ve yeni ihale için izin istenmesi konusu oldu. Birlik üyesi belediye başkanları, özellikle artan enflasyon nedeniyle işin yapım ihalesini alan müteahhitlerin tek taraflı olarak sözleşmeyi iptal etmeleri nedeniyle yeniden izin alma sürecinin işlediğini ancak bakanlığın olur vermediği için hizmette aksamalar olduğunu dile getirdiler. - AYDIN