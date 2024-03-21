Kuşadası Belediyesi Monaco\'da Okyanus Haftası etkinliklerinde yer aldı

Kuşadası Belediyesi, Monaco'da düzenlenen Okyanus Haftası etkinliklerinde yerini aldı. Etkinliğe Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'i temsilen katılan Proje Yöneticisi Burcu Kanbal, Kuşadası Belediyesi tarafından sürdürülebilir bir dünya hedefiyle yürütülen iklim değişikliği ve kıyı adaptasyonu çalışmaları ile ilgili olarak bilgi paylaşımında bulundu.
Birleşmiş Milletler (BM), Monako Prensi II. Albert Vakfı ve Stimson Center'ın ortaklığında gerçekleşen Monaco Okyanus Haftası etkinlikleri, Monaco Prensi II. Albert ve Fransa Cumhurbaşkanı danışmanı Büyükelçi Olivier Poivre d'Arvor'in katılımıyla düzenlenen bir panel ile başladı. Panele konuşmacı olarak katılan Kuşadası Belediyesi Proje Koordinatörü Burcu Kanbal, kentte iklim değişikliğinin etkilerini en aza indirmeye ve kıyıların korunmasına yönelik sürdürülen çalışmalar ile ilgili bir sunum gerçekleştirdi. Kuşadası Belediyesi'nin Türkiye'de Avrupa Komisyonu'nca yürürlüğe konan ve sürdürülebilir enerji politikalarını destekleyen Avrupa Birliği Belediye Başkanları İklim ve Enerji Sözleşmesi'ni imzalayan 35 belediyeden birisi olduğunu belirten Kanbal, Kuşadası Belediyesi'nin karbondioksit ve diğer sera gazı emisyonlarını en az yüzde 40 oranında azaltacak ve iyileştirilmiş enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynaklarının daha fazla kullanılmasını sağlamak için çalışmalar gerçekleştirdiğini ifade etti.
Kuşadası Belediyesi, Monako Okyanus Haftası etkinlikleri ile deniz seviyesinin yükselmesine karşı uyum ve mücadele stratejileri için BM temsilcileri, yeşil enerji ve çevre sektöründe faaliyet gösteren uzmanlar ve kıyı şehirlerinin belediye başkanlarından oluşan bir paylaşım ağına dahil olarak konu ile ilgili iyi uygulama örneklerini karşılıklı paylaşma olanağına kavuştu - AYDIN
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bursa'da düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin mayıs seçimleriyle siyasi istikrarını ve güven ortamını koruduğunu belirterek, büyümeye, istihdam üretmeye ve ihracata devam ettiklerini söyledi. Yılmaz, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak, Bursa'nın Türkiye Yüzyılı hedeflerini taşıyacak birliği ve beraberliği göstereceğine inandığını ifade etti. Ayrıca, enflasyonla mücadelede planlarını yaptıklarını ve sonuçları göreceklerini belirtti.
Bakan Işıkhan, MÜSİAD'ın ülkenin siyasi ve ekonomik süreçlerinde önemli görevler üstlendiğini belirterek, hükümetin yatırımcılarına ve işverenlerine verdiği teşvik ve desteklerle ekonomik baskıyı ortadan kaldırdığını söyledi. Ayrıca, çalışma hayatında ve sosyal güvenlikte yapısal reformlara ihtiyaç duyulduğunu ve bu reformların hayata geçirileceği bir dönemi başlatacaklarını ifade etti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sinop'ta düzenlenen mitingde vatandaşlara seslendi. Özel, konuşmasında emeklilerin yaşadığı mağduriyetleri ve seçimlerde hesap sorma çağrısını yineledi.
İzmir'de Bayburt Grup'a ait Agrobay Seracılık'ta sendika üyesi oldukları gerekçesiyle işten çıkarılan 39 işçi, Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş ile görüştü. Görüşmede işçilerin sorunlarını anlatan kadın işçiler, sadece iki dakika görüşebildiklerini ve kendilerine para istemediklerini belirtti. İşçiler, haklarını almak için mücadelelerine devam edeceklerini vurguladı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Adana Ticaret Odası'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ekonomik zenginliğini kullanarak cari açık problemini çözeceğini belirtti. Bayraktar, petrol ve doğal gaz alanındaki çalışmaların dışa bağımlılığı azaltmada önemli olduğunu vurgulayarak, Türkiye'nin yeni petrol keşiflerine ihtiyacı olduğunu söyledi. Ayrıca, nükleer enerjiden elektrik üretiminin de önemli olduğunu ifade etti ve Türkiye'nin yer altı zenginliklerinin ekonomiye kazandırılması gerektiğini vurguladı.
Gaziantep'in Araban ilçesinde üretilen sarımsağın Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili aldığı duyuruldu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Araban sarımsağının yüksek aroması ve kokusuyla diğer sarımsaklardan farklı bir lezzete sahip olduğunu belirtti. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in büyük uğraşlar vererek Araban sarımsağının AB tescili almasını sağladığı ifade edildi.
Bayraktar, Türkiye'nin enerji ithalatının yüksek maliyetine dikkat çekerek, yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını artırmayı hedeflediklerini belirtti. Ayrıca, enerji verimliliği ve yerli petrol ve doğal gaz üretimi konularında da çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.
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