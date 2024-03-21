Kuşadası Belediyesi Monaco\'da Okyanus Haftası etkinliklerinde yer aldı

Ekonomi

Kuşadası Belediyesi, Monaco'da düzenlenen Okyanus Haftası etkinliklerinde yerini aldı. Etkinliğe Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'i temsilen katılan Proje Yöneticisi Burcu Kanbal, Kuşadası Belediyesi tarafından sürdürülebilir bir dünya hedefiyle yürütülen iklim değişikliği ve kıyı adaptasyonu çalışmaları ile ilgili olarak bilgi paylaşımında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM), Monako Prensi II. Albert Vakfı ve Stimson Center'ın ortaklığında gerçekleşen Monaco Okyanus Haftası etkinlikleri, Monaco Prensi II. Albert ve Fransa Cumhurbaşkanı danışmanı Büyükelçi Olivier Poivre d'Arvor'in katılımıyla düzenlenen bir panel ile başladı. Panele konuşmacı olarak katılan Kuşadası Belediyesi Proje Koordinatörü Burcu Kanbal, kentte iklim değişikliğinin etkilerini en aza indirmeye ve kıyıların korunmasına yönelik sürdürülen çalışmalar ile ilgili bir sunum gerçekleştirdi. Kuşadası Belediyesi'nin Türkiye'de Avrupa Komisyonu'nca yürürlüğe konan ve sürdürülebilir enerji politikalarını destekleyen Avrupa Birliği Belediye Başkanları İklim ve Enerji Sözleşmesi'ni imzalayan 35 belediyeden birisi olduğunu belirten Kanbal, Kuşadası Belediyesi'nin karbondioksit ve diğer sera gazı emisyonlarını en az yüzde 40 oranında azaltacak ve iyileştirilmiş enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynaklarının daha fazla kullanılmasını sağlamak için çalışmalar gerçekleştirdiğini ifade etti.

Kuşadası Belediyesi, Monako Okyanus Haftası etkinlikleri ile deniz seviyesinin yükselmesine karşı uyum ve mücadele stratejileri için BM temsilcileri, yeşil enerji ve çevre sektöründe faaliyet gösteren uzmanlar ve kıyı şehirlerinin belediye başkanlarından oluşan bir paylaşım ağına dahil olarak konu ile ilgili iyi uygulama örneklerini karşılıklı paylaşma olanağına kavuştu - AYDIN