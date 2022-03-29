Kuşadası Belediyesi'nden açıklama: Çalışanlarımız için sendika ile uzlaşma çabasını gösteren tarafız - Son Dakika
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Kuşadası Belediyesi'nden açıklama: Çalışanlarımız için sendika ile uzlaşma çabasını gösteren tarafız

29.03.2022 00:57
Kuşadası Belediyesi'nden açıklama: Çalışanlarımız için sendika ile uzlaşma çabasını gösteren tarafız

Bugün sabah saatlerinde Belediye İş Sendikası'nın 'grev kararı' açıklamasının ardından Kuşadası Belediyesi tarafından açıklama yapıldı.

Bugün sabah saatlerinde Belediye İş Sendikası'nın 'grev kararı' açıklamasının ardından Kuşadası Belediyesi tarafından açıklama yapıldı. Belediye tarafından yapılan açıklamada "Belediye İş Sendikası ile Kuşadası Belediyesi'ne bağlı Personel A.Ş arasında toplu iş sözleşmesi görüşmeleri devam ediyor. Bu manada çalışanlarımız için, sendika ile uzlaşma çabasını gösteren tarafız" ifadelerine yer verildi.

"Personel A.Ş.'de en düşük net maaş 5 bin 372 TL olacak"

Toplam 720 çalışanı kapsayan görüşmelerde sona gelinirken, Kuşadası Belediyesi yöneticileri ve Personel A.Ş yönetimi, süreçle ilgili personeli bilgilendirmek için Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Kademe Amirliği'ndeki çalışanlarla bir araya geldi.

Toplantıya Kuşadası Belediye Başkan Yardımcıları Oğuzhan Turan, Özgür Batçıoğlu ile Personel A.Ş Genel Müdürü Erman Taşçı, Personel A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Soner Kaplan ile Başkanvekili Ali Talay katıldı. Toplantıda, Personel A.Ş Genel Müdürü Erman Taşçı tarafından işçilere toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde Belediye İş Sendikası'na önerilen yemek, yakacak ve çocuk yardımı rakamları açıklandı. Ayrıca TİS'in imzalanması halinde Kuşadası Belediyesi'nde ikramiyeler de dahil en düşük maaşın net 5 bin 372 TL'den başlayacağı ve görev tanımına göre artış göstereceği ifade edildi.

"Alın terinin yanındayız"

Kuşadası Belediyesi'nin her zaman emeğin yanında olduğunu belirten Personel A.Ş Genel Müdürü Erman Taşçı, "Çalışan kardeşlerimiz gibi biz de Belediye İş Sendikası ile yaptığımız toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin bir an önce sonuçlanmasını istiyoruz. Bazı taraflarca personelimize yanlış bilgilendirmeler yapıldığını ne yazık ki üzülerek öğreniyoruz. Personelimizin bu tür asılsız bilgilere itibar etmemesini önemle rica ediyoruz. Kuşadası Belediyesi olarak çalışanlarımıza çok büyük kıymet veriyoruz. Bu doğrultuda sendikanın masaya koyduğu mali istekler için bizler bir adım attıkça karşı taraf uzaklaşıyor. Şu anda sendika ile yürütülen sürecin uzamasının ana sebebi budur. Ülkemizin ekonomik şartları ortada. Hiçbir çalışanımızı mağdur etmeyeceğiz. Süreci iki tarafı da mutlu edecek şekilde tamamlamaya gayret ediyoruz" dedi. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kuşadası Belediyesi'nden açıklama: Çalışanlarımız için sendika ile uzlaşma çabasını gösteren tarafız - Son Dakika


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