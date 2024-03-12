Kuşadası Belediyesi Ramazan Ayı İftar Yemeği Düzenledi

Kuşadası Belediyesi tarafından Ramazan ayının ilk iftar yemeği, İkiçeşmelik Mahallesi'nde düzenlendi.
İkiçeşmelik Mahallesi Kardeş Şehirler Parkı'nda düzenlenen iftar yemeğinde bir araya gelen bölge sakinleri, okunan duaların ardından hep birlikte oruçlarını açtı. İftar yemeğine Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari ve Oğuzhan Turan, belediye meclis üyeleri ve adayları da katıldı. Yaklaşık bin kişinin katıldığı iftar yemeğinde Belediye Başkan Yardımcıları itararını vatandaşlarla birlikte açtı. Kuşadası Belediyesi tarafından verilen iftar yemeği programının 12 Mart Salı günü akşamı Hacıfeyzullah Mahallesi Yedieylül İlkokulu önünde devam edeceği belirtildi. - AYDIN
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ABD gümrük tarihinin en büyük davalarından birinde, Türkiye’den yasa dışı motorlu araç ithal etmekle suçlanan Ford'a 365 milyon dolar ceza verildi. Adalet Bakanlığı ile yapılan anlaşma sonucunda dava düşürüldü. Ford, Türkiye'den ithal ettiği kargo vanlarını arka taraflarına geçici koltuk yerleştirerek ülkeye yolcu taşıma aracı olarak soktuğu için yargılanıyordu. Cezanın bir kısmı gümrük vergilerinin tahsilatı, bir kısmı ise usulsüzlüğün cezası olarak verildi. Ford, arka koltukların gerçek olduğunu savunuyor.
Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı. Suçla daha etkin mücadele edilebilmesi ve caydırıcılığın sağlanması amacıyla bir günlük adli para cezası alt tutarı 20 liradan 100 liraya, üst tutarı ise 100 liradan 500 liraya yükseltiliyor.
Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün (SIPRI) küresel silah transferlerine ilişkin yayınladığı son araştırmasına göre Avrupa ülkeleri, 2014-18 dönemine kıyasla, 2019-23 yılları arasında silah ithalatını neredeyse iki katına çıkarırken Fransa, dünyanın en büyük ikinci...
Bursa'nın Karacabey ilçesindeki mülkiyeti Türkiye Şeker Fabrikası'na ait taşınmaz ile üzerinde yer alan yapılar, 58 milyon 500 bin lira bedelle Coşkun Örs Yemek, Gıda, Hayvancılık, Turizm ve Otelcilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne satıldı.
Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, emeklilere bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılmasını düzenleyen düzenlemeleri içeriyor. Kanun ayrıca hapis cezasının infazı, kısıtlama kararları ve örgüt adına suç işleyen kişilere verilecek cezalarla ilgili düzenlemeleri de içeriyor.
Emeklilerin bayram ikramiyesini 3 bin TL'ye çıkaran kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bakan Işıkhan, emekli bayram ikramiyesinin bayramdan önce hesaplara yatırılacağını açıklamıştı.
Apple, Çin pazarında eski günlerine dönmek için Şanghay'da yeni bir mağaza açmaya hazırlanıyor. Bu yeni mağaza, şirketin Çin'deki 8. mağazası olacak ve Çin, Apple'ın en geniş satış ağına sahip olduğu ikinci ülke olmaya devam edecek. Ancak, iPhone satışlarının düşmesi şirket yönetimini endişelendiriyor ve yeni mağazalar açarak bu durumu düzeltmeye çalışıyor.
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