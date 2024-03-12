Kuşadası Belediyesi Ramazan Ayı İftar Yemeği Düzenledi - Son Dakika
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Ekonomi

Kuşadası Belediyesi Ramazan Ayı İftar Yemeği Düzenledi

Kuşadası Belediyesi Ramazan Ayı İftar Yemeği Düzenledi

Kuşadası Belediyesi tarafından Ramazan ayının ilk iftar yemeği, İkiçeşmelik Mahallesi'nde düzenlendi. İftar yemeğine Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari ve Oğuzhan Turan, belediye meclis üyeleri ve adayları da katıldı.

12.03.2024 07:10  Güncelleme: 07:13
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Kuşadası Belediyesi tarafından Ramazan ayının ilk iftar yemeği, İkiçeşmelik Mahallesi'nde düzenlendi.

İkiçeşmelik Mahallesi Kardeş Şehirler Parkı'nda düzenlenen iftar yemeğinde bir araya gelen bölge sakinleri, okunan duaların ardından hep birlikte oruçlarını açtı. İftar yemeğine Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari ve Oğuzhan Turan, belediye meclis üyeleri ve adayları da katıldı. Yaklaşık bin kişinin katıldığı iftar yemeğinde Belediye Başkan Yardımcıları itararını vatandaşlarla birlikte açtı. Kuşadası Belediyesi tarafından verilen iftar yemeği programının 12 Mart Salı günü akşamı Hacıfeyzullah Mahallesi Yedieylül İlkokulu önünde devam edeceği belirtildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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