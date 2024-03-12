Kuşadası Belediyesi Ramazan Ayı İftar Yemeği Düzenledi

Ford'a Türkiye'den yasa dışı araç ithalatı nedeniyle 365 milyon dolar ceza

ABD gümrük tarihinin en büyük davalarından birinde, Türkiye’den yasa dışı motorlu araç ithal etmekle suçlanan Ford'a 365 milyon dolar ceza verildi. Adalet Bakanlığı ile yapılan anlaşma sonucunda dava düşürüldü. Ford, Türkiye'den ithal ettiği kargo vanlarını arka taraflarına geçici koltuk yerleştirerek ülkeye yolcu taşıma aracı olarak soktuğu için yargılanıyordu. Cezanın bir kısmı gümrük vergilerinin tahsilatı, bir kısmı ise usulsüzlüğün cezası olarak verildi. Ford, arka koltukların gerçek olduğunu savunuyor.