Kuşadası Belediyesi ITB Berlin Fuarı\'nda yerini aldı

Kuşadası Belediyesi, kenti tanıtma çalışmaları kapsamında, Almanya'da düzenlenen 'ITB Berlin Turizm Fuarı'na' katıldı. Dünya turizm pazarının en önemli destinasyonları ve firmalarının yer aldığı fuarı ziyaret edip, acente temsilcileriyle bir araya gelen Başkan Ömer Günel, "Fuarda Türkiye ile ilgili olumsuz bir görüntü yok. Devletimiz bu süreci iyi yönetiyor. Turizmde, savaştaki Orta Doğu'nun alternatifi olabiliriz" dedi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de kapılarını açan 'ITB Berlin Turizm Fuarı'nda Kuşadası da yerini aldı. Seyahat profesyonellerinin buluştuğu ve iş anlaşmalarının yapıldığı fuarda, Kuşadası Belediyesi'nin Didim Belediyesi ile ortaklaşa açtığı stant, yoğun ilgi gördü. Kuşadası Belediyesi, stantta ziyaretçilere kentin sahip olduğu doğal, tarihi ve kültürel zenginlikler ile konaklama imkanlarının tanıtımını yaptı. Başkan Ömer Günel de dünyanın en büyük turizm fuarları arasında yer alan ITB Berlin Turizm Fuarı'nı ziyaret edip, kente daha fazla turist çekebilmek için acente temsilcileriyle bire bir görüşmeler gerçekleştirdi.

"Devletimiz süreci doğru yönetiyor"

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, turizm bölgelerinin tanıtımı açısından fuarların büyük bir önem taşıdığını belirterek, "Ekim sonu itibariyle Almanya'dan 145 bin misafirimiz vardı. Bu yıl da verilerimiz kötü değil. Tabi İran'daki bu hareketlenme süreci, turizmcileri tedirgin etmiş durumda. Ama farklı bir bakış da var. Orta Doğu ülkelerinin savaşa dahil olmasına binaen Türkiye'nin güçlü bir turizm alternatifi olabileceği değerlendiriliyor. Devletimiz bu süreci doğru yönetiyor. Olabildiğince savaş söyleminden uzak gidilmesi, barış söylemi içinde gidilmesi tedirginliği azaltmış, yükseltmemiş. Ama gördüğümüz geçen yıla göre rakamlarımızda olumsuz bir şeyin olmadığı. İran'daki savaş sürecinin uzun sürmemesi halinde bundan ülkemiz turizmi etkilenmeyecek gibi görünüyor" dedi. - AYDIN