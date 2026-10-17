Kuşadası'na gelen 7 bin 594 turistin bir kısmı Efes'i, kalanı çarşıyı tercih etti

Kuşadası'na gelen 7 bin 594 turistin bir kısmı Efes'i, kalanı çarşıyı tercih ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Ege Port Limanı'na 4 kruvaziyerle 7 bin 594 turist geldi. Çoğunluğu ABD vatandaşı olan turistlerin bir bölümü Efes Antik Kenti ile Meryem Ana Evi'ni gezdi, programa katılmayanlar Kuşadası çarşısında alışveriş yaptı.
Aydın'ın Kuşadası ilçesine 4 kruvaziyerle 7 bin 594 turist geldi.
Ege Port Limanı'na Bermuda bayraklı "Enchanted Princess", Bahamalar bayraklı "Marella Discovery 2" ve "Seven Seas Mariner" ile Malta bayraklı "Celestyal Discovery" kruvaziyerleri yanaştı.
Gemilerden, çoğunluğu ABD vatandaşı 7 bin 594 turist indi.
Yolcuların bir bölümü turlarla gittikleri İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ile Meryem Ana Evi'ni gezdi.
Tur programına katılmayan diğer turistler ise Kuşadası çarşısında alışveriş yapmayı tercih etti.
Gemiler akşam saatlerinde limandan ayrılacak.
Kaynak: AA
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