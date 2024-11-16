Kuşadası'nda Türk-Alman Dostluk Gecesi Düzenlendi - Son Dakika
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Ekonomi

Kuşadası'nda Türk-Alman Dostluk Gecesi Düzenlendi

Kuşadası\'nda Türk-Alman Dostluk Gecesi Düzenlendi

Kuşadası Belediyesi, RTK Reiseland tarafından organize edilen 'Türk-Alman Dostluk Gecesi' etkinliğine ev sahipliği yaptı. Etkinlikte Kuşadası'nın turizm potansiyeli tanıtıldı ve gelecekteki turist sayısının artacağı vurgulandı.

16.11.2024 13:57  Güncelleme: 14:04
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Kuşadası Belediyesi, Avrupa'nın en büyük seyahat acentesi zinciri olan RTK Reiseland tarafından düzenlenen 'Türk-Alman Dostluk Gecesi' etkinliğine ev sahipliği yaptı. Kuşadası'nın sahip olduğu doğal ve tarihi güzellikler ile konaklama imkanlarının etkili şekilde tanıtıldığı geceye katılan Başkan Ömer Günel, "Kentimizin turizm potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek için çalışıyoruz. Önümüzdeki turizm sezonunda çok daha fazla yabancı turist ağırlayacağız" dedi.

Türkiye'nin turizm başkentlerinden olan Kuşadası, Avrupa'da yaklaşık 4 bin seyahat acentesinin üye olduğu RTK Reiseland firmasının, Almanya'dan gelen ve aralarında üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu 500 temsilciyi ağırladı. "Türk-Alman 1001 Dostluk Gecesi" adı altında düzenlenen etkinliğe Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, belediye başkan yardımcıları, Kuşadası'nın turizm paydaşları, Almanya RTK Reiseland CEO'su Hanke Moll, Dünya Kardeş Kentler Turizm Birliği Genel Sekreteri Hüseyin Baraner ve çok sayıda davetli katıldı.

Kırmızı beyaz giyinerek geldiler, "Erik Dalı" ile coştular

RTK Reiseland firmasına Almanya'dan üye seyahat acentelerinin üst düzey yöneticileri ve temsilcileri geceye kırmızı ve beyaz renkte elbiseler giyerek geldi. Kuşadası Kent Orkestrası'nın çaldığı müziklerle karşılanan yabancı turizmciler, daha sonra keşkek, gözleme, yaprak sarma, çiğ köfte, tantuni kebabı ve baklava gibi Türkiye'ye özgü yöresel lezzetlerin tadına baktı. Halk oyunları gösterilerinin renk kattığı etkinlikte tam bir dostluk havası esti. Gecenin sonunda ise Türk ve Alman turizmciler karşılıklı Erik Dalı oynadı.

Kuşadası'nın tanıtımı yapıldı

Kuşadası'na Avrupa ve Almanya'dan gelecek yabancı turist sayısını artırmak açısından büyük öneme sahip programda, Alman seyahat acentelerinin temsilcilerine, tüm yönleriyle kentin sahip olduğu doğal ve tarihi güzellikler ile konaklama imkanları anlatıldı. Kuşadası'ndaki turizmcilerle bir araya gelen RTK Reiseland firmasına üye acentelerin yetkilileri, kenti daha fazla yabancı turistin ziyaret etmesi için yapılması gerekenler hakkında da fikir alış verişinde bulundu.

"Rezervasyonlarda artış olacak"

Gecede bir konuşma yapan Almanya RTK Reiseland CEO'su Hanke Moll, "Öncelikle Kuşadası bizim için turizm lokasyonları içerisinde liste başında geliyor. Türkiye'nin hem Avrupa hem de Almanya için çok önemli bir turizm destinasyonu olduğunu belirtmek istiyorum. Gelecek sene Almanya'dan Kuşadası'na yapılan tatil rezervasyonlarında önemli bir artış olacak. Kuşadası'nda çok samimi bir tatil ortamı var. Bizi Kuşadası'nda dostça misafir eden Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e çok teşekkür ederim" dedi.

"Kuşadası'na gelen turist sayısı her geçen gün yükseliyor"

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ise, "Göreve geldiğimiz günden bu yana geçen sürede gerek yurt içi gerekse de yurt dışında katıldığımız birçok fuarda Kuşadası'na daha fazla yabancı turist çekmek için etkili bir şekilde tanıtım faaliyetlerimizi gerçekleştirdik. Bunun sonucunda Kuşadası ilk defa Avrupa'nın en büyük turizm acentelerini kentimizde ağırlıyor. Kuşadası'nda Alman turistleri yeniden görmenin heyecanı içerisindeyiz. Her geçen yıl Kuşadası'na gelen yabancı turist sayısında artış yaşanıyor. 2025 turizm sezonu her açıdan esnafımız ve bizim için çok olumlu geçecek. Almanya ve diğer ülkelerden kentimize gelen turist sayısında önemli bir yükseliş yaşanacak. Kentimizin turizm potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek için çalışıyor, Kuşadası'nı daha geniş kitlelere tanıtmak adına projeler üretiyoruz" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kuşadası'nda Türk-Alman Dostluk Gecesi Düzenlendi - Son Dakika

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