Kuşadası'nda Ücretsiz Şezlong ve Şemsiye Uygulaması Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Kuşadası'nda Ücretsiz Şezlong ve Şemsiye Uygulaması Başladı

Kuşadası'nda bulunan halk plajlarında, Başkan Ömer Günel tarafından hayata geçirilen ücretsiz şezlong ve şemsiye uygulaması başladı. Yaz sezonu boyunca sürecek olan uygulama, bölge sakinleri ve tatilciler tarafından memnuniyetle karşılandı.

08.06.2024 17:47
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Türkiye'nin tatil cenneti Kuşadası'nda bulunan halk plajlarında, Başkan Ömer Günel tarafından hayata geçirilen ücretsiz şezlong ve şemsiye uygulaması başladı. Yaz sezonu boyunca sürecek olan uygulama, bölge sakinleri ve tatilciler tarafından memnuniyetle karşılandı.

Kuşadası Kaymakamlığı ve Kuşadası Belediyesi arasında 20 Mayıs'ta imzalanan bir protokolle 10 yıl boyunca Kuşadası sınırları içindeki 401 bin 12 metrekare plaj alanının bakım, temizlik ve işletme yetkisi Kuşadası Belediyesi'ne verildi. Protokolün ardından Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel de kentteki halk plajlarında şemsiye ve şezlongları ücretsiz yapma kararı aldı. Ücretsiz şezlong ve şemsiye uygulaması, ilk olarak marina yanında bulunan halk plajında başlatıldı. Serinlemek için plaja gelen Kuşadalılar ve tatilciler, daha önceden hasır şemsiyelerle donatılan kumsalda ARYA A.Ş'nin görevlisinden ücretsiz şezlonglarını alarak deniz ve güneşin tadını doyasıya çıkardı.

Kentte memnuniyetle karşılanan uygulamayla ilgili Kuşadası'nda yaşayan Tülay Atasaver, "Uzun zamandır beklediğimiz bir karardı. Önceden plaja giderken yanımızda portatif sandalye ve şemsiye taşıyorduk. Artık buna gerek kalmadı. Başkanımız Ömer Günel'e çok teşekkür ederim" dedi.

Almanya'dan tatil için Kuşadası'na geldiğini belirten Neşe Başarıcı ise, "Plaja geldiğimizde şezlong ve şemsiyelerin ücretsiz olduğunu öğrenince çok mutlu olduk. Bence bu uygulamanın diğer tatil beldelerine de örnek olması gerekiyor" diye konuştu.

ARYA AŞ. sorumlusu Tayfun Çelik de, "Belediye Başkanımız Ömer Günel'in almış olduğu halk plajlarındaki ücretsiz şezlong ve şemsiye uygulaması kararı kısa süre içerisinde Kadınlar Denizi, Kuştur ve Sevgi plajlarında da gerçekleştirilecek. Hemşehrilerimiz ve tatilcilerimiz halk plajlarına geldiğinde ARYA A.Ş görevlisinden ücretsiz şezlonglarını isteyebilirler" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kuşadası'nda Ücretsiz Şezlong ve Şemsiye Uygulaması Başladı - Son Dakika

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