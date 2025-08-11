Kuşadası\'nda Yeni Nesil Köy Kahvesi Hizmete Girdi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde baştan sona yenilenerek modern bir sosyal tesise dönüştürülen Soğucak Mahallesi Köy Kahvesi, artık mahalle sakinlerine ve ziyaretçilere yepyeni yüzüyle hizmet veriyor. Kadınlara özel alanıyla Türkiye'de 'yeni nesil köy kahvesi' anlayışının ilk örneklerinden biri olan tesis, Adalı Kart ile Kuşadalılara ayrıcalıklar sunacak.

Kuşadası Belediyesi Fen İşleri ve Park-Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışmasıyla kısa sürede tamamlanan proje, sadece bir mekan yenilemesi değil; toplumsal buluşma, sosyalleşme ve mahalle kültürünü güçlendirme adımı oldu. Bahçesi, peyzajı, modern mobilyaları ve konforlu ortamıyla Soğucak Köy Kahvesi, hem yerel halkın hem de turistlerin uğrak noktası olacak. Tesisin işletmesini, yapılan açık ihale sonrasında Kuşadası Belediyesi'nin iştiraklerinden ARYA A.Ş. üstlendi. Adalı Kart avantajları yeni köy kahvesinde de geçerli olacak. Adalı Kart sahipleri, burada belediyenin sağladığı tüm indirim ve avantajlardan yararlanabilecek.

Projeyi değerlendiren ARYA A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Turan, "Başkanımız Ömer Günel'in talimatıyla, yıllardır yıpranmış; kışın çatısından yağmur suyu akan, yazın gölgesi olmayan bu eski alanı kısa sürede baştan aşağı yeniledik. Artık Soğucak Köy Kahvesi, 7'den 70'e herkesin faydalanabileceği bir tesis oldu. Mahalle sakinlerinin memnuniyeti için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Soğucaklı Mehmet Batmaz, "Eskiden toz-toprak içinde, eski masa ve sandalyelerde otururduk. Şimdi ise modern, temiz ve konforlu bir kahveye sahibiz. Türkiye'de ilk defa bir belediye başkanı böyle bir projeye imza attı. Başkanımız Ömer Günel, bu çalışma ile hem hemşehrilerine verdiği önemi hem de sosyal belediyecilik anlayışının bir ilkini daha hayata geçirmiş oldu. Adalı Kart avantajları da cabası. Başkanımıza teşekkür ederiz" sözleriyle memnuniyetini dile getirdi.

Yaklaşık 15 yıldır mahallede yaşayan Ayten Beytur ise, "Kadınlar için özel alan düşünülmesi çok güzel. Artık misafirlerimi gönül rahatlığıyla burada ağırlayacağım. Kadınların sosyal hayata daha çok katılım sağlaması için örnek bir tesis oldu. Ömer Günel başkanımız döneminde mahallemiz yatırımlardan yana hiç mahrum kalmadı" diye konuştu.

Başkan Ömer Günel'in liderliğinde hayata geçen yeni nesil köy kahvesi, Kuşadası'nda sosyal belediyeciliğin nasıl hayatın her alanına dokunduğunun en somut göstergelerinden biri oldu. - AYDIN