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Kuşadası'nda Yılbaşı Öncesi Otellerde Hareketlilik - Son Dakika
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Kuşadası'nda Yılbaşı Öncesi Otellerde Hareketlilik

Kuşadası'nda yılbaşı tatiline yaklaşılırken otellerde büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Hem yerli misafirler hem de yabancı turistler Kuşadası'nı tercih ediyor. Oteller özel menüler ve konserlerle misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor. Doluluk oranları yüzde 100'e yaklaşıyor.

Kuşadası\'nda Yılbaşı Öncesi Otellerde Hareketlilik
26.12.2023 - 17:25,
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Aydın'ın turizmde öncü ilçesi Kuşadası'nda, 2023'ün son günlerine yaklaşırken otellerde yılbaşı öncesi büyük bir hareketlilik yaşanıyor.

Kuşadası Otelciler Birliği KODER Başkan Yardımcısı Serdar Köroğlu yaptığı açıklamada, yılbaşında Kuşadası'nı tercih eden yerli misafirlerin yanı sıra yabancı turistlerin de ilgi gösterdiğini belirtti. "Yıl başında Kuşadası'nda otellerin hemen hemen hepsi dolmak üzere. Kuşadası'nı tercih eden Romanya, Bulgaristan ağırlıklı az da olsa Alman Hollandalı birazda Hintli grup misafirleri var" dedi.

Yılbaşı tatili için hazırlıklarını sürdüren Kuşadası otelleri, özellikle orkestra konserleri ve özel menülerle misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor. Bu özel dönemde otellerin doluluk oranlarının yüzde 100'e yaklaştığı belirtiliyor. Açık oteller, yeni yıl temalı süslemelerle, ışıl ışıl yılbaşı ağaçlarıyla ve renkli dekorasyonlarıyla misafirlerine görsel bir şölen sunuyor.

Kuşadası, yılbaşında turizmdeki canlılığıyla dikkat çekerken, oteller ve restoranlar özel menülerle misafirlerini ağırlayarak yeni yıl heyecanını doruklarda yaşatmaya hazırlanıyor. Yabancı turistlerin ilçedeki otelleri doldurduğu bir dönemde, yerli turistlerin de ilgi göstermesiyle Kuşadası, yılbaşı coşkusunu tüm renkleriyle karşılıyor.

Kuşadası Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Seydi Yıkılmaz, yeni yıla doğru yaklaşırken hazırlıklarla ilgili olarak yaptığı açıklamada "Havalarda iyi gidiyor, işletmelerde yenilikler yapılıyor. Otellerde doluluk oranı yüzde 90 civarında. Birlikte bir nebzede olsa iş yapacaklarını düşünüyoruz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA
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