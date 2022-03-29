Kuşadası'nda yol bakım seferberliği - Son Dakika
Üye Girişi

Kuşadası'nda yol bakım seferberliği

29.03.2022 15:49
Kuşadası'nda yol bakım seferberliği

Kuşadası Belediyesi, kent genelinde yürüttüğü yol yapım ve bakım seferberliğine devam ediyor.

Kuşadası Belediyesi, kent genelinde yürüttüğü yol yapım ve bakım seferberliğine devam ediyor. İlgili kurumlarca alt yapıları yenilenen noktalarda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kilit parke taşı döşeme ve asfaltlama çalışmaları yapılıyor.

Kentin farklı alanlarında alt ve üst yapı yenileme çalışmalarını kesintisiz sürdüren Kuşadası Belediyesi, belirlenen program dahilinde yol bakım ve onarım işlerine de turizm sezonu öncesi ağırlık verdi. İlgili kurumlarca elektrik, su, telefon, internet ve doğalgaz hatlarının yenilendiği bölgelerde meydana gelen hasar ve bozulmalar Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gideriliyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, günlük çalışma programlarının dışında Güvercin Masa çağrı merkezi, Kuşadası Belediyesi'nin sosyal medya hesapları ile 0552 460 40 40 numaralı WhatsApp hattına gelen talepleri de dikkate alıyor. Bu doğrultuda son olarak Türkmen Mahallesi Denizel Sokak ile Camiatik Mahallesi Güneş Sokak'ta bakım ve onarım çalışması yürütüldü. Elektrik ve yağmur suyu hattı döşeme çalışmaları nedeniyle bozulan asfaltı tamir eden ekipler, kilit parke taşlarının yerine yenilerini döşedi. - AYDIN

Kuşadası'nda yol bakım seferberliği
Kuşadası'nda yol bakım seferberliği
Kuşadası'nda yol bakım seferberliği

YORUMLAR
500
Mersin'de Çocuk Şenliği başladı Mersin'de Çocuk Şenliği başladı Bünyan'da çevre temizleme çalışmaları devam ediyor Bünyan'da çevre temizleme çalışmaları devam ediyor

Fen İşleri Müdürlüğü, Kuşadası Belediyesi, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kuşadası'nda yol bakım seferberliği - Son Dakika


Son Dakika
15:42 Ekrem İmamoğlu'na yönelik suikast ihbarında yeni gelişme! Başsavcılık'tan Valiliğe: Can güvenliği sağlanmalı
15:40 Son dakika! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıklama yaptı: Müzakerelerin başından bu yana en anlamlı ilerleme bugün kaydedildi
15:39 HDP'li Pervin Buldan: Millet kuru ekmek bulamıyor, o manda yoğurdu yiyin diyor!
15:30 16 kadını saatlik veya gecelik fuhuşa zorlayan çete çökertildi!
15:16 Demir çelik işçisinin feci sonu: Kendisini evinin doğal gaz borusuna asmış!
15:16 İstanbul'daki müzakere sonrasında Rusya'dan ilk açıklama geldi: Kiev ve Çernihiv'de operasyonlar azaltılacak
15:12 Köpekten kaçarken kamyonun altında kalan Mahra'ya veda: Gözyaşlarıyla uğurlandı!
15:10 Trabzon derbisi öncesi Beşiktaş antrenmanını taraftara açtı: Biletler 1 lira
15:10 CHP'den ramazan ayı talimatı geldi! Milletvekilleri 3 gün Meclis'te, 4 gün seçim bölgesinde olacak
15:06 Üç Kız Kardeş'te bu akşam neler olacak? Türkan, Somer için savaşıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2022 15:57:36. #1.13#
SON DAKİKA: Kuşadası'nda yol bakım seferberliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement