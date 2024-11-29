Kuşadası Ticaret Tarihi Kitabı Tanıtıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Kuşadası Ticaret Tarihi Kitabı Tanıtıldı

Kuşadası Ticaret Tarihi Kitabı Tanıtıldı

Kuşadası Ticaret Odası, 'Antik Çağdan Günümüze Kuşadası Ticaret Tarihi' kitabını tanıttı.

29.11.2024 22:41
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Kuşadası Ticaret Odası tarafından hazırlatılan "Antik Çağdan Günümüze Kuşadası Ticaret Tarihi" isimli kitabın tanıtımı yapıldı.

Kuşadası'nın ticaret tarihine ışık tutacak olan kitap, bir buçuk yıl gibi sürede akademik ekip tarafından hazırlandı. Kuşadası Ticaret Odası'nda düzenlenen tanıtımda konuşan KUTO Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan; "Bugüne kadar, yaşadığımız Kuşadası'nın ticari tarihi ile ilgili araştırmalar yapılmış ama derleme yapılmamış. Biz de yaşadığımız ilçemizi tanıyalım, bilgileri derleyelim diye yola çıktık. Araştırmacı-Yazar Mahmut Ökçesiz'in emekleriyle, titizlikle hazırlanan Antik Çağdan Günümüze Kuşadası Ticaret Tarihi isimli kitabımızda, Kuşadası ve bölgemiz ile ilgili bugüne kadar hiç duymadığımız, bilmediğimiz pek çok bilgi ve belgeyi ulaşıldı ve derlendi. Ticaret Odası olarak bu araştırmayla, ticari geçmişimizi sizlerle paylaşmak, geçmişimize ışık tutarak, geleceğimiz için yol çizmeyi amaçladık" dedi.

Akdoğan, bu eserin ortaya çıkmasında büyük emekleri olan Araştırmacı-Yazar Mahmut Ökçesiz, ADÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Musa Gümüş, Turgutlu Müzesi Tarih Uzmanı Hasancan Eralaca'ya ve katkıda bulunan herkese teşekkür etti.

Kitabın yazarı Mahmut Ökçesiz'de sunumu eşliğinde yaptığı konuşmasında; kitabın özelliklerine yer verdi ve altı ana bölümden oluşan kitabın bölümlerinden seçmeler anlattı. Bu kitabın okuyucuya ve araştırmacılara yeni ufuklar açacağını vurgulayan Ökçesiz, kitabın hazırlanmasını sağlayan Kuşadası Ticaret Odası Yönetimi'ne teşekkür etti.

Kuşadası Ticaret Odası'nın tüm üyelerine de gönderilecek olan kitabın tanıtımına KUTO Meclis Başkanı Bülent İlbahar, Meclis Başkan Yardımcıları Nurgil Gürcan, Tolga Erdem, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Seydi Yıkılmaz, Suat Özdemir, Yönetim Kurulu Üyeleri Hibeti Zeytin, Murat Boranalp, Namık Kemal Daylan, Erdem Dikkaya, Esnaf Odası Başkanı Ahmet Çalım, eski Vali Yardımcısı ve önceki Kuşadası Kaymakamlarından Mustafa Ayhan, önceki Kuşadası Kaymakamlarından Mustafa Esen, Söke Ticaret Odası Başkanı Metin Sakalar, AK Parti İlçe Başkanı ve KUTO Meclis Üyesi Fatih Sarıgöz, MHP İlçe Başkanı ve KUTO Meclis Üyesi Murat İnan, Kuşadası Kent Konseyi Başkanı Mustafa Ünver, Daire Amirleri, Kuşadası Ticaret Odası Meclis ve Komite Üyeleri, Kadın ve Genç Girişimciler Kurulu Üyeleri ve Basın Mensupları katıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kuşadası Ticaret Tarihi Kitabı Tanıtıldı - Son Dakika

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