Kütahya Belediyesi GES Projesi ile Yılda 20 Milyon TL Tasarruf Sağlayacak

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Güneş Enerji Santrali (GES) projesi ile belediyenin yılda 20 milyon TL'lik bir tasarruf sağlayacağını ifade etti.

Akkent Mahallesi'ndeki Şehzadeler Parkı'nın arkasında bulunan eski çöp döküm sahasının üzerine inşa edilen GES projesinde son aşamaya gelen çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, kış şartlarında dahi imalatların sürdüğünü belirterek, "İnşallah çok yakın bir zamanda tamamlanır tamamlanmaz daha önce 2019 yılında kazandırdığımız 500 kw, bizden önceki dönemde kazandırılan 250 kw'lik güneş enerji santralleriyle beraber 3,250 megavatlık güneş enerji santraline kavuşmuş olacağız. Bugünkü piyasa fiyatlarıyla yaklaşık yıllık 20 milyon liranın üzerinde bir tasarrufu bu sayede belediyemize sağlamış olacağız. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Rabbim kazasız ve belasız bitirmeyi nasip eylesin. Bundan sonra da ilk fırsatta bulduğumuz yeni alanda 2 megavatlık bir güneş enerji santralini daha belediyemize kazandırıp toplamda 5 megavatlık ruhsatsız güneş enerji santrali hakkımızı dolduracağız inşallah" diye konuştu.

Kütahya Belediyesinin GES projesi havadan da görüntülendi. - KÜTAHYA