Kütahya Belediyesi'nden Ramazan Pidesi Fiyatı Açıklaması - Son Dakika
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Ekonomi

Kütahya Belediyesi'nden Ramazan Pidesi Fiyatı Açıklaması

Kütahya Belediyesi\'nden Ramazan Pidesi Fiyatı Açıklaması

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Halk Ekmek büfelerinde 240 gram Ramazan pidesinin 10 liraya satılacağını duyurdu. Başkan Işık, vatandaşların 2 tane pide alması durumunda 480 gram pideyi 20 liraya alabileceklerini belirtti.

08.03.2024 09:53  Güncelleme: 09:55
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Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Halk Ekmek büfelerinde 240 gram Ramazan pidesinin 10 liraya satılacağını açıkladı.

Başkan Işık, Ramazan pidesi fiyatları ile ilgili yaptığı açıklamada, "Halk Ekmek ve Fırıncılar Odamızın Başkanı ile yaptığımız görüşme sonunda aldığımız karar ile Halk Ekmek büfelerinde 240 gram Ramazan pidesi 10 lira olacak. Vatandaşımız 2 tane pide alırsa, 480 gram pideyi 20 liraya almış olacak" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kütahya Belediyesi'nden Ramazan Pidesi Fiyatı Açıklaması - Son Dakika

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