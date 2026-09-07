Kütahya Çavdarhisar'da jandarma destekli canlı hayvan nakil denetimi yapıldı
Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Jandarma ekiplerince canlı hayvan ve hayvansal ürün nakilleri denetlendi. Ekipler, mevzuata uygun nakiller ve hayvan sağlığının korunması için kontrollerin aralıksız süreceğini açıkladı.
Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde, canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin nakline yönelik yol kontrolleri gerçekleştirildi.
Çavdarhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 5996 sayılı Kanun kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde, canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin sevk ve nakil işlemleri kontrol edildi.
Yetkililer, hayvan sağlığının korunması ve mevzuata uygun nakillerin sağlanması amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.
Kaynak: İHA
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